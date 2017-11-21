75 человек пострадали из-за взрывов на косметической фабрике в США
В результате серии взрывов на косметической фабрике Verla International в штате Нью-Йорк пострадали 75 человек, сообщает РИА "Новости".
"По тревоге были подняты пожарные со всего округа. После того, как на место происшествия прибыли несколько пожарных бригад, на предприятии прогремел еще один взрыв. В результате семь пожарных получили ранения", – пишет ТАСС.
Жителям в радиусе около 1 км от места происшествия в целях безопасности рекомендовано временно укрыться в своих домах и закрыть окна, поскольку дым от пожара может содержать токсичные вещества.
На месте происшествия продолжают работать несколько десятков пожарных, а также сотрудники других экстренных служб. Причины инцидента пока неизвестны.
На фабрике компании Verla International работают около 250 человек. Предприятие производит косметическую продукцию, в том числе духи, лосьоны и лаки для ногтей.