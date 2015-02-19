75% казахстанцев поддерживают проведение Олимпиады-2022 в Алматы
Ксения Воронина
По итогам проведенного Международным олимпийским комитетом (МОК) опроса, 75% казахстанцев поддерживают идею проведения домашней Олимпиады в Алматы. Об этом сегодня сообщил аким города Ахметжан Есимов в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Многие знают, что в течение нескольких дней в нашем городе работала комиссия Международного олимпийского комитета. Вчера они завершили работу. И руководитель оценочной комиссии сказал, что "наш комитет подтвердил, что Алматы способен провести Олимпийские игры 2022 года на высоком уровне. У вас прекрасные объекты и великолепная природа". Согласно проведенным комиссией независимым исследованиям, более 75% казахстанцев поддерживают идею проведения домашней Олимпиады. В случае победы Алматы и Казахстан получат большую неоспоримую выгоду", – заявил градоначальник.
По информации акимата Алматы, члены Оценочной комиссии подчеркнули историческую значимость мероприятия не только для Алматы и Казахстана, но и в целом для всего Центрально-Азиатского региона, отметив беспрецедентность подобного визита.
Как подчеркнул президент Российского Олимпийского комитета, председатель правления Оценочной комиссии Александр Жуков, у Алматы есть все шансы на одобрение заявки исполкомом МОК по ряду причин – удобное географическое месторасположение, доказанный опыт проведения зимних соревнований, наличие объектов зимних спортивных сооружений мирового класса.
"В случае победы город может рассчитывать на поддержку от МОК в размере 880 миллионов долларов США. Роль оценочного комитета МОК – предоставить комплексную и техническую оценку с очень сильным фокусом на устойчивость и наследие", – сказал Александр Жуков.
Ахметжан Есимов также напомнил, что Алматы принял множество спортивных соревнований самого высокого мирового уровня и имеет необходимую инфраструктуру.
"За последние годы были капитально реконструированы и модернизированы такие значимые спортивные объекты, как Центральный стадион, Дворец спорта имени Балуана Шолака, Шымбулак, Медеу, построен комплекс трамплинов, считающийся одним из лучших в мире. Недавно этот список пополнился еще одним спортивным объектом – лыжной трассой, где уже состоялся чемпионат мира по северным дисциплинам. Кроме того, будет построено еще два дворца спорта", – заявил аким.
Градоначальник отметил, что после реконструкции число посещаемых спортивных объектов увеличилось многократно. Как утверждает статистика, число горожан, занимающихся спортом, увеличилось на треть.
"Сейчас город активно готовится к универсиаде 2017 года. Совсем недавно 17 февраля в испанской Гранаде прошла официальная церемония передачи флага Универсиады городу Алматы. Кстати, испанская универсиада была самой успешной для Казахстана. Мы заняли третье общекомандное место. Следующая наша цель – Олимпиада 2022 года. Сейчас осталось два кандидата – мы и столица Китая. Сразу хочу сказать, что для алматинцев Олимпиада – это благо", – сказал Есимов.
Аким отметил, что
проведение Олимпиады позволит подготовить город, улучшить инфраструктуру и экологию, повысит узнаваемость города и страны в целом.
"Когда я встречался с членами оценочной комиссии, они сказали, что были аккредитованы 150 журналистов. На итоговой пресс-конференции были 35 зарубежных журналистов. В декабре во время визита президента Франции иностранных журналистов было намного меньше. Олимпиада позволяет привлечь большое внимание. Узнаваемость города и страны – это привлечение интереса туристов, тем более что мы имеем для этого уникальные возможности", – заявил аким.