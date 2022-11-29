75-летие режисера Нурканата Жакыпбая отпраздновали в театре «Жастар»

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Двойной юбилей с размахом отметили в театре «Жастар». 15-летие столичного театра «Жастар» совпало с 75-летием его основателя и главного режиссера Нурканата Жакыпбая, передает официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

Поздравить виновника торжества, профессора Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, заслуженного деятеля Казахстана Нурканата Жакыпбая пришли государственные и общественные деятели, а также коллеги и поклонники. 

На праздничном вечере они пожелали Нурканату Жакыпбаю долголетия, благополучия и подчеркнули, что мастер воспитал целую плеяду учеников, ставших звездами театра и кино. В их числе Адиль Ахметов, Даурен Сергазин, Айнур Рахипова, Назерке Серикболова, Меиргат Амангельдин и многие другие.

За 15 лет в репертуаре «жастровцев» появились многочисленные разножанровые спектакли, которые полюбились столичной публике. По признанию артистов, они переживали разные этапы профессионального становления. Переезд в столицу из Алматы для выпускников Казахской национальной академии искусств Т. Ж. Жургенова сопровождался бытовыми трудностями. Им приходилось жить в общежитии, самостоятельно шить костюмы, искать, изготавливать и перевозить декорации и реквизит.

Долгое время у молодежного экспериментального театра не было собственного здания, поэтому актеры выступали и размещались на разных городских площадках, начиная от Дворца «Жастар» до цирка. Сегодня артисты с улыбками на лицах вспоминают эти непростые годы. Но благодаря профессионализму художественного руководителя и главного режиссера Нурканата Жакыпбая, театр продолжать ставить спектакли в Астане, выезжал с гастролями в регионы страны и за границу и получал гран-при на фестивалях международного и республиканского уровня.

Государственный и общественный деятель, публицист Куаныш Султанов отметил, Нурканат Жакыпбай воплотил яркие образы в кинофильмах «Шоқ пен Шер», «Жаңа жыл кешінде», «Жамбылдың жастық шағы», «Жерұйық», позже он выбрал режиссуру в качестве основного направления деятельности. Его фирменный режиссерский стиль легко узнаваем. Он не перестает повышать планку для артистов, которым рукоплескали в разных странах мира.

Государственный и общественный деятель, поэт, драматург Нурлан Оразалин сказал, что театр «Жастар» занимает особое место среди столичных учреждений культуры и считается хранителем духовных ценностей казахского народа.

Преподаватели Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова также с теплотой вспоминали студенческие годы и называли Нурканата Жакыпбая строгим, но одновременно добрым и справедливым наставником.

На презентации книги «Қиялдан қиянға самғаған бір пендең...» театроведа Назерке Жумабай сообщила, что ей было весьма интересно исследовать многогранное творчество Нурканата Жакыпбая, который проявил себя как выдающийся актер, режиссер и педагог.    

Заслуженный деятель Казахстана, режиссер Асхат Маемиров подчеркнул, что авангардные и экспериментальные спектакли Нурканата Жакыпбая стали новым направлением в казахстанском театральном искусстве, поскольку они предназначены для молодежной аудитории. В постановках по мотивам произведений зарубежных классиков режиссер привносит тюркские мотивы.  

Заместитель акима Астаны Есет Байкен поздравил Нурканата Жакыпбая с юбилеем и зачитал поздравительное письмо от имени акима столицы Алтая Кульгинова. Также почетные гости в знак уважения надели Нурканату Жакыпбая казахский шапан. Кульминацией торжества стала церемония вручения статуэток от «жастаровцев». 

В завершении вечера зрители посмотрели премьерный спектакль «Ромео и Джульетта». Одна из самых известных пьес Шекспира сочетается с элементами казахской национальной культуры. В новой постановке бессмертная трагедия о любви приобрели иные акценты. Магические шаманские танцы, костюмы кочевников, динамичные декорации и другие находки придают постановке неповторимый колорит, заставляют задуматься о смысле жизни и о смерти.

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