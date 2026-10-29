75 лицензий на старательство отозвали в ВКО

Подробнее об этом рассказали в областном акимате, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Восточно-Казахстанской области продолжается системная работа по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере недропользования.

На сегодня в регионе отозвано 75 лицензий на старательство. Основаниями для отзыва стали выявленные нарушения требований законодательства РК, в том числе неуплата подписного бонуса и неисполнение обязательств в установленные сроки.

Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области проводит мониторинг деятельности недропользователей, направленный на обеспечение соблюдения лицензионных обязательств и своевременное выявление нарушений.

Ранее в поселке Бестобе Акмолинской области на шахте «Новая» ТОО «Казахалтын» произошел несчастный случай с участием нелегальных старателей. Под завалом оказались три человека.