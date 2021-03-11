752 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 752 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 94,
город Алматы - 197,
город Шымкент - 18,
Акмолинская область - 52,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 45,
Атырауская область - 33,
Восточно-Казахстанская область - 18,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 74,
Карагандинская область - 62,
Костанайская область - 50,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 53,
Северо-Казахстанская область - 19,
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлено 220770 заболевших.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 94,
город Алматы - 197,
город Шымкент - 18,
Акмолинская область - 52,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 45,
Атырауская область - 33,
Восточно-Казахстанская область - 18,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 74,
Карагандинская область - 62,
Костанайская область - 50,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 53,
Северо-Казахстанская область - 19,
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлено 220770 заболевших.