76 часов находились под завалом: сотрудники МЧС РК спасли отца и его двоих детей в Турции

Мужчину с детьми удалось вытащить спустя 20 часов после того, как пёс Джейкоб указал на их местонахождение под разрушенным домом.

Фото пресс-службы МЧС РК

В Турции казахстанские сотрудники МЧС спасли отца и его двоих детей, которые находились под завалом 76 часов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

"Бауыржан Арыстанбаев вместе с коллегами Нуржаном Бозтериевым, Ериком Берлыбековым и Рахатом Пиржановым проводили поиск пострадавших в разрушенном многоэтажном доме. Первым о нахождении людей под завалами заметил верный друг Ерика пёс Джейкоб. После этого наши спасатели применили акустический аппарат и ручными электроинструментами (отбойники, гидравлический аварийно-спасательный инструмент) стали прокладывать проход по направлению к голосам. При помощи электроинструмента постепенно продвигались к людям, периодически узнавая об их самочувствии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя более 20 часов работы с риском для жизни спасатели извлекли из-под завалов отца и его двоих детей.

"В эти дни, когда из-под завалов еще можно кого-то спасти, на счету каждая минута. Поэтому спасательные работы не останавливаются, трудимся 24/7. Наша первая задача – спасение людей", – сказал спасатель Рахат Пиржанов.