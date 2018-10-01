7,7 млн м² жилья ввели в эксплуатацию по госпрограмме "Нұрлы жер" в этом году

Экономика
Фото с сайта primeminister.kz
В Казахстане особое внимание уделяется вопросам обеспеченности населения жильем. Вот уже второй год в республике реализуется Госпрограмма "Нұрлы жер". Если в прошедшем году были сданы в эксплуатацию рекордные 11,2 млн м² нового жилья, то план на 2018 — 12,1 млн м². Результаты проведенной работы за восемь месяцев текущего года представлены в инфографике, подготовленной по данным Министерства по инвестициям и развитию РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В этом году Глава государства в своем Послании "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" поставил задачу по доведению обеспеченности жильем к 2030 году до 30 м² на одного человека. Все необходимые для достижения этой задачи условия созданы, приняты меры по улучшению механизмов жилищной и ипотечной программы.



И если за 26 лет независимости республики построено 1,1 млн жилищ (около 40 тыс. ежегодно), то за 15 лет реализации программы "Нұрлы жер" планируется построить 1,5 млн жилищ, то есть в 2,5 раза больше или по 100 тыс. жилищ ежегодно.



По итогам восьми месяцев года введено в эксплуатацию 7,7 млн м² жилья, что составило 112% к аналогичному периоду 2017 года, а годовой план выполнен уже на 64%, по итогам года планируется достижение плановых значений в полном объеме. Всего по республике сдано 67 055 единиц жилищ, в том числе — 26 665 индивидуальных домов.

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