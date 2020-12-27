776 новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 776 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazpravda.kz
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По информации Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, опубликованной на официальном канале в Telegram
, за сутки 26 декабря выявлено 776 новых случаев КВИ с положительным результатом ПЦР-теста.
Всего в стране подтверждено 151 727 случаев, из них: в ВКО – 18632 (+39), в городе Нур-Султан – 18092(+61), в городе Алматы – 18080(+85), в Атырауской области – 13017(+132), в Карагандинской области – 11911(+37), в ЗКО – 9035(+34), в Павлодарской области – 8777(+79), в СКО – 8337(+59), в Костанайской области – 7264(+63), в Акмолинской области – 6972(+55), в Алматинской области – 6848(+62), в городе Шымкент – 5490(+7), в Жамбылской области – 4930(+15), в Актюбинской области – 3665(+7), в Мангистауской области – 3665(+19), в Туркестанской области – 3639(+16), в Кызылординской области – 3373(+6).