$78 000 за дегустацию конфет предлагают в Канаде

Предложение открыто для всех желающих в возрасте от пяти лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Канадский онлайн-магазин сладостей Candy Funhouse ищет человека, который будет дегустировать конфеты за $100 тыс. канадских долларов в месяц ($78 тыс.). Об этом сообщило в среду Agence France-Presse.

"В начале прошлого года мы искали "конфетологов", которые будут дегустировать наши конфеты. Сейчас у нас их уже трое, и мы ищем главного конфетчика, который поведет команду конфетологов по наисладчайшему пути", - сообщила агентству представитель Candy Funhouse.

Официально вакансия, опубликованная на онлайн-платформе Linkedin, звучит как "главный конфетный специалист". В его обязанности, помимо функций главного дегустатора, будет входить утверждение новой продукции, организация встреч с коллегами и "все самое веселое".

Предложение открыто для всех желающих в возрасте от пяти лет и старше. Основные требования к кандидату - "наличие золотых вкусовых рецепторов" и "непреодолимой тяги к сладкому". Компания уже получила более 100 тыс. резюме. Бонусом новый сотрудник магазина получит "расширенную стоматологическую страховку".