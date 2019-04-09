Общество
8-9-месячного мальчика нашли в коробке в Атырау
В Атырау в микрорайоне Сары-Арка в коробке около мусорных баков был найден 8-9 месячный мальчик, сообщает Inform.kz
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По словам очевидцев, ребенок на вид здоровый, одет опрятно, при нем находилась бутылочка с питанием.
"Мальчика осмотрели медики. Он абсолютно здоров. Полицейские нашли родителей. Сейчас выясняются обстоятельства дела", - сказала руководитель пресс-службы департамента полиции Назымгуль Кайсагалиева.
В департаменте полиции случай находки ребенка подтвердили, сообщив, что по этому факту возбуждено уголовное дело.
Как было установлено, мать оставила ребенка под присмотром гражданского мужа. Тот выпивал, и оставил мальчика на мусорке. Через некоторое время мать забрала ребенка у полицейских.