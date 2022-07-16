8 человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком в Карагандинской области

Восемь человек погибли в ДТП в Шетском районе Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

16 июля в 3:20 утра в Карагандинской области на трассе Алматы – Екатеринбург произошло столкновение грузового автомобиля MAN и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, в салоне которого находились 17 человек.

Микроавтобус ехал из Алматы в Караганду. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли 7 человек, ещё 1 пассажир скончался в карете скорой помощи на пути в больницу. С травмами различной тяжести в медицинское учреждение доставлены 9 человек.

«Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – сообщают в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.