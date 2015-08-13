8-летний казахстанский теннисист выиграл чемпионат во Флориде

Жакас Козбак из города Аральск Кызылординской области одержал блестящую победу на международном теннисном турнире в американском штате Флорида, обыграв в финальном матче теннисиста из Аргентины со счетом 6:4, 6:3, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sports.kz
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Так, юный спортсмен из Казахстана получил путевку на чемпионат мира среди детей в возрасте до 10 лет, который пройдет с 23 по 29 августа в Нью-Йорке.
"Спортсмен занимается теннисом с 5 лет и неоднократно выигрывал чемпионаты Казахстана", – говорится в сообщении.
Сейчас он тренируется в США, в Evert Tennis Academy и готовит себя к новым победам в честь Казахстана.