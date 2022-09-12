Происшествия
8-летний мальчик проткнул ногу штырем от забора в Туркестане
Сигнал о происшествии поступил в аварийно-спасательную службу Туркестана в 22:15. Оказалось, что мальчик застрял на заборе и проткнул ногу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Спасатели сразу же выдвинулись на место. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента перекусили металлический забор.
Мальчику оказали медицинскую помощь сотрудники "скорой".
"В спасательных работах были задействованы 5 сотрудников ДЧС Туркестанской области и 1 единица техники", - отметили в пресс-службе.
Отметим, что аналогичный случай произошёл в июне в Кызылорде.