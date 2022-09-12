8-летний мальчик проткнул ногу штырем от забора в Туркестане

Сигнал о происшествии поступил в аварийно-спасательную службу Туркестана в 22:15. Оказалось, что мальчик застрял на заборе и проткнул ногу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Спасатели сразу же выдвинулись на место. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента перекусили металлический забор.

Мальчику оказали медицинскую помощь сотрудники "скорой".

"В спасательных работах были задействованы 5 сотрудников ДЧС Туркестанской области и 1 единица техники", - отметили в пресс-службе.

Отметим, что аналогичный случай произошёл в июне в Кызылорде.