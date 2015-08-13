8-летняя девочка выпала из окна в Костанае

В Костанае из окна третьего этажа выпала 8-летняя девочка, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на alau.kz
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По информации ДЧС Костанайской области, в этот момент ребенок находился в квартире один.
"12 августа в 10 часов 40 минут из окна третьего этажа пятиэтажного дома выпала девочка 2007 года рождения (находилась одна дома). Доставлена в реанимационное отделение детской областной больницы", – говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что ребенок был госпитализирован с диагнозом "закрытая челюстно–лицевая травма, закрытый перелом теменной кости слева, ушиб головного мозга, закрытый перелом левой ключицы, разрыв селезенки".