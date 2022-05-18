8 медалей завоевали казахстанские школьники на 56-й международной Менделеевской олимпиаде

«Нахимичили» на «серебро» и «бронзу»

На 56-й международной Менделеевской олимпиаде по химии казахстанские школьники завоевали 8 медалей.

Этот известный научный форум ежегодно объединяет сотни юных талантливых химиков. В этот раз интеллектуальные соревнования прошли офлайн с 9 по 16 мая в Ташкенте (Узбекистан). Сборную Казахстана представляли 12 учащихся 10–11-х классов из Караганды, Актау, Нур-Султана, Усть-Каменогорска, Павлодара и Актюбинской области. Они соревновались в знаниях со сверстни­ками из стран СНГ, Балтии и Юго-Восточной Европы. Наши ребята завоевали три серебряные и пять бронзовых медалей.

Отметим, что в сборной страны были победители и призеры Республиканской олимпиады 2022 года. Также они являются членами олимпийского резерва как показавшие максимальные результаты на учебно-тренировочных сборах. Призеры Менделеевской олимпиады в Узбекистане получат возможность бесплатно учиться в ведущих российских вузах, не сдавая вступительные экзамены.

– В этом году мы автоматизировали процесс проведения олимпиад на всех уровнях, чтобы команду представляли лучшие из лучших, – отметил директор РНПЦ «Дарын» Тимур Нуркешев. – Министерство образования и науки создает все условия для того, чтобы наши школьники имели больше возможностей соревноваться со сверстниками из других стран. Так, недавно наши ребята впервые отправились на Всемирную гимназиаду во Францию.