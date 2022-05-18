Спорт
8 медалей завоевали казахстанские школьники на 56-й международной Менделеевской олимпиаде
Аида Ахметова

«Нахимичили» на «серебро» и «бронзу»

На 56-й международной Менделеевской олимпиаде по химии казахстанские школьники завоевали 8 медалей.

Этот известный научный форум ежегодно объединяет сотни юных талантливых химиков. В этот раз интеллектуальные соревнования прошли офлайн с 9 по 16 мая в Ташкенте (Узбекистан). Сборную Казахстана представляли 12 учащихся 10–11-х классов из Караганды, Актау, Нур-Султана, Усть-Каменогорска, Павлодара и Актюбинской области. Они соревновались в знаниях со сверстни­ками из стран СНГ, Балтии и Юго-Восточной Европы. Наши ребята завоевали три серебряные и пять бронзовых медалей.

Отметим, что в сборной страны были победители и призеры Республиканской олимпиады 2022 года. Также они являются членами олимпийского резерва как показавшие максимальные результаты на учебно-тренировочных сборах. Призеры Менделеевской олимпиады в Узбекистане получат возможность бесплатно учиться в ведущих российских вузах, не сдавая вступительные экзамены.

– В этом году мы автоматизировали процесс проведения олимпиад на всех уровнях, чтобы команду представляли лучшие из лучших, – отметил директор РНПЦ «Дарын» Тимур Нуркешев. – Министерство образования и науки создает все условия для того, чтобы наши школьники имели больше возможностей соревноваться со сверстниками из других стран. Так, недавно наши ребята впервые отправились на Всемирную гимназиаду во Францию.

Популярное

Все
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Строительству дороги и моста через реку Чаган всеми силами сопротивляются жители Уральска
Эффективность как результат консолидации
Турбулентный «полет» птицепрома
Что за палки в колеса?
От аль-Фараби до наших дней
Зеркальце для Маншук
Привлечь туристов в Казахстан может наблюдаемое каждой весной цветение яблони Сиверса
Реактивный рост числа недовольных потребителей отмечается в Костанайской области
Не пить сырое молоко настоятельно рекомендуют жителям Акмолинской области
Что говорят о будущем ОДКБ эксперты
Поэтическое завещание Галыма Малдыбаева
Будь готов прийти на помощь
В ритме нового времени
Двести объектов для села
Продумать все детали
Молодая энергия перемен
В сельском музее
Воспитание памятью
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Происшествия , Спорт , В мире
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Спорт
Необычные результаты очередного тура первенства Казахстана …
Спорт
Обзор главных событий европейского футбола
Спорт , В мире
Китай отказался от проведения Кубка Азии в 2023 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]