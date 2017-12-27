​8 новых клиентов появилось у EurasianFoodsCorporation

Если заглянуть в холодильник рачительной домохозяйки, то, с большой долей вероятности, в нем можно увидеть продукцию АО "EurasianFoodsCorporation". Бренды "3 желания", "Златые горы", "Шедевр", "Золотой стандарт" в представлении не нуждаются.

"Наша компания – одно из ведущих и значимых предприятий пищевой промышленности в Казахстане и странах Центральной Азии. Мы гордимся, что являемся признанными лидерами республики среди производителей масложировой продукции", – говорит директор по экспорту АО "EurasianFoodsCorporation" Евгений Казанцев.

Объемы производства более 120 000 тонн в год, поэтому продукты холдинга занимают подавляющую долю рынка. Среди других стран клиентами являются потребители из Российской Федерации, Туркменистана, Грузии, Таджикистана. Холдинг состоит из двух крупнейших предприятий пищевой промышленности Казахстана: АО "Eurasian Foods Corporation" в Алматы и АО "Eurasian Foods" в Караганде.

Предприятие EurasianFoodsCorporation стало клиентом Экспортной страховой компании KazakhExport два года назад, когда со стороны контрагентов встал вопрос о поставке товара с отсрочкой платежа.

"Клиенту удобно получить отсрочку, использовав средства в деле. Мы идем навстречу, тем более, что благодаря KazakhExport мы получили защиту от риска неоплаты импортером по экспортному контракту. Схема финансирования проста и лишена бюрократических препон. Мы составляем заявку, где указываем данные нового клиента и направляем ее специалистам KazakhExport, которые анализируют документы и дают подтверждение. После этого мы можем спокойно работать с клиентом", - пояснил Евгений Казанцев.

В EurasianFoodsCorporation говорят, что недавно один клиент был вынужден признать, что не в состоянии оплатить полученную продукцию.

"На данный момент наши юристы отрабатывают условия получения страховой выплаты. Мы надеемся, что это будет единичный эпизод", – подытожил Евгений Казанцев.