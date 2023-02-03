8 преподавателей-взяточников выявили в атырауском вузе

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«В прошлом году было пресечено 8 фактов коррупции среди преподавателей Атырауского университета имени Х. Досмухамедова. Нами уже расторгнуты трудовые договоры с этими сотрудниками, в отношении которых поступили сигналы об их участии в коррупционных схемах. Также университет активно работает над внедрением системы антикоррупционного менеджмента ISO 37001», – сказал проректор по академическим вопросам вуза Асхат Шукуров в ходе семинара Антикоррупционной службы со студентами о формировании антикоррупционной культуры.