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8 суток борьбы с пожарами: казахстанские спасатели завершили свою миссию в Турции
Казахстанские спасатели, отправившиеся тушить лесной пожар в Турецкой Республике, завершили свою миссию. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, сообщает Kazpravda.kz.    

Спасатели МЧС РК, отправившиеся тушить лесной пожар в Турецкой Республике, успешно завершили свою миссию. Совместно с другими экипажами таких государств, как Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Польша, Австрия, США, Беларусь, Иран, Испания и Швейцария, пожары полностью ликвидированы в окрестностях города Даламан.

Для тушения пожара, распространившегося в лесном массиве, казахстанские спасатели проводили масштабную работу в течение 8 суток. Специальная группа, состоящая из 16 спасателей и двух вертолетов, произвела 80 циклов по сбросу воды в очаги пожаров общим объемом более 300 тонн. По состоянию на 18 августа на закрепленной территории пожар локализован и ликвидирован.







Личный состав сводной группы МЧС РК в полном объеме выполнял поставленную перед ним задачу, и на сегодня экипаж готовится к длинному перелету.

20 августа в 06:00 утра по местному времени планируется вылет казахстанских спасателей, которых проведут представители власти города Даламана, а также Министерства сельского и лесного хозяйства Турции.





Напомним , в рамках оказание братской и гуманитарной помощи турецкому народу по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина на помощь отправились 16 спасателей и два вертолета МИ-8 АМТ. Преодолев границу трех государств, пройдя 4500 километров по Каспийскому и Чёрному морю через Кавказские горы, они прилетели в Турцию.





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