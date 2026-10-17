80 лет казахстанской науки: в Казахстане отметили юбилей Национальной академии

Наука

На юбилейном собрании зачитали поздравление Президента Касым-Жомарта Токаева, вручили жилищные сертификаты молодым ученым и представили новые направления развития отечественной науки

Фото: Миннауки

В Казахстане отметили 80-летие Национальной академии наук, основанной в 1946 году по инициативе Каныша Сатпаева. Торжественное собрание состоялось 17 октября с участием казахстанских и зарубежных ученых, руководителей государственных органов, вузов и научных организаций, передает Kazpravda.kz.

Мероприятие открыл министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Он зачитал поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева, в котором Глава государства отметил вклад Академии в развитие науки, промышленности и интеллектуального потенциала страны.

«В новой Конституции, вступившей в силу 1 июля текущего года, впервые развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в качестве стратегической задачи государства», говорится в поздравлении Президента.

О результатах работы Академии и планах на ближайшие годы рассказал ее президент Акылбек Куришбаев. По его словам, одна из главных задач  - сделать научные исследования более востребованными в экономике и ускорить внедрение разработок в производство.

Для определения перспективных направлений Академия провела более 75 региональных и отраслевых форсайт-сессий. По их итогам выделено около 220 задач, на основе которых разработана четырехуровневая модель научных приоритетов. Ее применение запланировано с 2027 года.

Среди ключевых направлений управление водными ресурсами, сейсмическая безопасность, исследование стратегически важных минералов, энергетика, сельскохозяйственная селекция и биотехнологии. Отдельное внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта в научную деятельность и развитию исследовательской экосистемы Qazaqstan AI for Science.

«Восьмидесятилетие Академии важный рубеж, на котором соединяются её историческое наследие и новая ответственность», отметил Акылбек Куришбаев.

Во время торжественного собрания пяти молодым ученым научно-исследовательских институтов и вузов вручили жилищные сертификаты от имени Главы государства.

Также состоялась церемония награждения ученых новой ведомственной медалью «Каныш Сатпаев». Юбилейные нагрудные знаки получили руководители академий наук Китая, России, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Монголии.

Гостям представили историко-документальную выставку «80 лет НАН РК», подготовленную совместно с Архивом Президента Казахстана. В экспозицию вошли архивные документы и фотографии, ранее не демонстрировавшиеся широкой публике.

Одним из заметных событий юбилейной программы стала демонстрация 3D-голограммы Каныша Сатпаева первого президента Академии наук Казахстана.

#наука #наследие #Академия наук

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