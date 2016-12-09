80% осетрины и черной икры Казахстан планирует отправлять на экспорт в США и Европу

80% осетрины и черной икры Казахстан планирует отправлять на экспорт. Об этом заявили в компании "Ордабасы групп", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на astanatv.kz
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Предприятие в Западном Казахстане вложило более 5 миллиардов тенге в первый и пока единственный в стране проект по производству товарной осетрины и черной икры. Завод оснащён самой современной техникой. Здесь созданы все условия по уходу за рыбой: она созревает вдвое быстрее, чем в открытых водоёмах. На предприятии внедрена уникальная технология по производству икры. Ее будут получать прижизненным методом, не забивая рыб. В год на заводе планируют выпускать до 10 тонн чёрной икры и до 130 тонн осетрины.
"80% процентов всей продукции будем отправлять на экспорт, это Европа и США. И какую-то часть рынка мы СНГ будем охватывать. На сегодня у нас задействовано 50-60 рабочих мест. Когда цех выйдет на производственную мощность, у нас будет порядка 100-110 рабочих мест предоставлено", – отметил руководитель проекта Кайрат Мамиев.
Опрошенные телеканалом экологи говорят, что Казахстану нужно принимать срочные меры для восстановления рыбной отрасли. По их прогнозам, запасы осетровых в стране катастрофически снижаются. Специалисты считают, что необходима специальная госпрограмма, предусматривающая субсидии и активную борьбу с браконьерами.