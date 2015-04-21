Происшествия
800 мигрантов погибли при крушении судна в Сицилийском проливе
По меньшей мере 800 человек погибли при крушении судна в Сицилийском проливе в 100 км от ливийских берегов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net/world.

"Мы можем подтвердить гибель 800 человек", – заявил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Небольшое судно отплыло из ливийского порта в 50 км от Триполи. На борту были выходцы из Алжира, Египта, Сомали, Нигерии, Сенегала, Мали, Замбии, Бангладеш и Ганы", – отмечается в информации.

По последним данным, при крушении спасти удалось 27 человек. Также власти Италии арестовали двоих подозреваемых в организации незаконной перевозки мигрантов.

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