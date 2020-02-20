Происшествия
81 человека спасли из снежного плена на трассах Костанайской области
Екатерина Елисеева
За дежурные сутки 18 февраля подразделениями ДЧС Костанайской области, сотрудниками полиции и дорожными службами проведено 10 аварийно-спасательных работ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Спасено 81 человек, из них 6 детей. Из снежных заносов вызволено 45 единиц техники. В ликвидации последствий ЧС участвовали 41 сотрудник и 15 единиц техники ДЧС и ДВД области. На расчистку заносов автомобильных дорог было направлено 10 единиц специальной техники и 20 работников дорожных служб", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что  с 18 февраля в целях ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на зимних автодорогах области в круглосуточном режиме работает областной оперативный штаб, в который вошли представители дорожных организаций, служб Гражданской защиты и органов внутренних дел.

Перед аварийно-спасательными службами поставлены задачи по проведению комплекса превентивных мер, направленных на недопущение гибели людей и снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций.

"В связи с ухудшением погоды: обильным снегопадом, метелями и усилением ветра до 23-28 м/с, временами 30 м/с и более на территории области введено ограничение движение автотранспорта. Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области предупреждает: не выезжайте в непогоду на автотрассу. Не подвергайте свою жизнь опасности", – дополнили в пресс-службе. 


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