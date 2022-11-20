8,2 млн человек проголосовали на выборах президента Казахстана

Всего правом голоса в Казахстане обладают более 11,9 млн человек.
Член ЦИК РК Мухтар Ерман на заседании ведомства рассказал о явке граждан на выборы президента Казахстана на 20:00 часов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Мухтар Ерман сообщил, что согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.00 часов 20 ноября бюллетени получили 69,31 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В целом, по его словам, проголосовали 8,2 млн человек. Всего правом голоса в Казахстане обладают более 11,9 млн человек.
В лидерах по явке избирателей Жетысуская, Туркестанская и Кызылординская области.
Далее следуют:
Жамбылская область – 79,57 %;
Восточно-Казахстанская область – 79,49%;
Костанайская область – 79,28%;
Акмолинская область – 78,87 %;
Карагандинская область – 78,39 %;
Северо-Казахстанская область – 78,24%;
Павлодарская область – 77,58 %;
Область Улытау – 75,48 %;
Актюбинская область – 72,20 %;
Алматинская область – 72,10 %;
Атырауская область – 70,87 %;
Западно-Казахстанская область – 67,77 %;
Мангистауская область – 66,18 %.
В аутсайдерах по явке избирателей три мегаполиса:
Астана – 48,67%;
Алматы – 28,72 %;
Шымкент – 59,79%.