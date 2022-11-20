8,2 млн человек проголосовали на выборах президента Казахстана

Всего правом голоса в Казахстане обладают более 11,9 млн человек.

Фото: Kazpravda.kz

Член ЦИК РК Мухтар Ерман на заседании ведомства рассказал о явке граждан на выборы президента Казахстана на 20:00 часов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Мухтар Ерман сообщил, что согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.00 часов 20 ноября бюллетени получили 69,31 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В целом, по его словам, проголосовали 8,2 млн человек. Всего правом голоса в Казахстане обладают более 11,9 млн человек.

В лидерах по явке избирателей Жетысуская, Туркестанская и Кызылординская области.

Далее следуют:

Жамбылская область – 79,57 %;

Восточно-Казахстанская область – 79,49%;

Костанайская область – 79,28%;

Акмолинская область – 78,87 %;

Карагандинская область – 78,39 %;

Северо-Казахстанская область – 78,24%;

Павлодарская область – 77,58 %;

Область Улытау – 75,48 %;

Актюбинская область – 72,20 %;

Алматинская область – 72,10 %;

Атырауская область – 70,87 %;

Западно-Казахстанская область – 67,77 %;

Мангистауская область – 66,18 %.

В аутсайдерах по явке избирателей три мегаполиса:

Астана – 48,67%;

Алматы – 28,72 %;

Шымкент – 59,79%.