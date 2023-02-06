83-летняя жительница Кокшетау получила казахстанский номер

83-летняя жительница города Кокшетау легализовала иностранный автомобиль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

1 февраля пенсионерка обратилась в спецЦОН для легализации своей автомашины ВАЗ 2107. Выяснилось, что она не была снята с учета в России.

Алла Никитишна с дочерью выполнили необходимое требование и 4 февраля в спецЦОНе менее чем за час получили казахстанский номер.

Стражи порядка помогли женщинам установить номерные знаки на автомобиль. Акмолинки поблагодарили полицейских, пожелав им здоровья и успехов в работе.