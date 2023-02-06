83-летняя жительница Кокшетау получила казахстанский номер
4
83-летняя жительница города Кокшетау легализовала иностранный автомобиль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
1 февраля пенсионерка обратилась в спецЦОН для легализации своей автомашины ВАЗ 2107. Выяснилось, что она не была снята с учета в России.
Алла Никитишна с дочерью выполнили необходимое требование и 4 февраля в спецЦОНе менее чем за час получили казахстанский номер.
Стражи порядка помогли женщинам установить номерные знаки на автомобиль. Акмолинки поблагодарили полицейских, пожелав им здоровья и успехов в работе.