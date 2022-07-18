83 участника январских событий получили реальные тюремные сроки в Казахстане

Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил, что на сегодня в рамках расследования январских беспорядков осуждено 545 человек, реальные сроки лишения свободы получили 83 человека, передает корреспондент Каzpravda.kz.



Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК отметил, что в те трагические дни преступники организованно нападали на военнослужащих, перекрывали проезжие части дорог, поджигали транспортные средства, склоняли граждан к участию в беспорядках, совершали мародерство.



Он добавил, что погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в городах Алматы, Шымкент, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.



"По стране в результате указанных событий зарегистрировано более пяти тысяч досудебных расследований. На сегодня в производстве спецпрокуроров находится 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 – по актам терроризма. По мере завершения следственных действий уголовные дела направляются в суд", – отметил он.



В качестве примера Елдос Килымжанов заявил, что в Алматы специальными прокурорами завершено досудебное расследование в отношении троих граждан, которые подозреваются в участии в массовых беспорядках, нападении на здания госорганов и применении насилия в отношении представителей власти.



"В ночь с 4 на 5 января указанные преступники, находясь на центральной площади города Алматы, в группе с другими лицами совершили погромы 42 служебных автомашин полиции, вооружившись подручными средствами, применяли насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении и поджоге здания акимата. Их причастность к преступлениям подтверждается записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и экспертными исследованиями. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд", – заявил Елдос Килымжанов.



По его данным, на сегодня под стражей содержатся 349 подозреваемых лиц. Всего по январским событиям в суд направлено 429 уголовных дел, по которым осуждено 545 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества.