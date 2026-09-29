84 награды завоевали казахстанцы на летних Играх

Азиада
Аскар Султан

В японском городе Нагое на арене Paloma Mizuho Stadium погас огонь 20-х летних Азиатских игр. Сборная Казахстана завершила соревнования с 84 наградами – 12 золотыми, 24 серебряными и 48 бронзовыми, заняв восьмое место в общекомандном зачете. Наша сборная улучшила показатели по сравнению с прошлыми Играми в китайском Ханчжоу, где финишировала 11-й с 80 медалями, включая 10 золотых. Таким образом, казахстанцы поднялись на три позиции, получив на четыре награды больше. По общему количеству медалей сборная повторила результат южнокорейского Инчхона-2014.

фото НОК РК/Сали Сабиров

Последние семь наград казахстанцы завоевали в предпоследний день соревнований, в субботу. Серебряными призерами стали сборная по дзюдо в смешанном командном турнире, Мерей Кабдуллаев в джиу-джитсу и мужская сборная по водному поло, уступившая в финале хозяевам Игр. Бронзовые медали выиграли борцы Нуркожа Кайпанов и Нилуфар Раимова, Мариан Журавлева в джиу-джитсу, а также команда по художественной гимнастике в групповом многоборье.

А на следующий день прошла церемония закрытия, продолжившая общую концепцию HEART BEAT Aichi-Nagoya. Флаг Казахстана на параде атлетов пронесла 16-летняя гимнастка Акмарал Ерекешева. Во время церемонии символы Азиатских игр передали представителям Катара: следующие соревнования пройдут в Дохе в 2030 году.

Японские Игры запомнятся и несколькими историческими достижениями наших спорт­сменов. Одно из них – мировой рекорд тяжелоатлета Алексея Чуркина: в категории до 85 кг он поднял в рывке 173 кг. Это первый взрослый мировой рекорд в его карьере. По сумме двоеборья казахстанец стал серебряным призером, уступив победителю всего один килограмм. Мужская команда по фехтованию на шпагах – Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов – вернула стране золото в этом виде программы спустя 24 года. Наша четверка в одном сезоне выиграла чемпионат Азии, чемпионат мира и Азиатские игры.

Первое для Казахстана золото Азиад в таэквондо завоевал Тамирлан Тлеулес. В академичес­кой гребле такого же достижения добился экипаж Владислава Яковлева и Ивана Чернухина, победивший в соревнованиях распашных двоек без рулевого. В боксе Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай прервали 12-летнюю паузу без золотых медалей на Азиатских играх.
В велогонках Алексей Луценко завоевал шестое золото Игр в карьере, став рекордсменом Казахстана по числу чемпионских титулов летних Азиад. Победы одержали и каратисты Софья Берульцева и Жоламан Бигабыл, а также бойцы смешанных единоборств Еркингали Буркуталин и Кадырбек Шынбаев.

Больше всего медалей нашей сборной принесли дзюдоисты и борцы – по семь. При этом дзюдоисты завоевали пять серебряных и две бронзовые награды, а представители борьбы – одно серебро и шесть бронз. Гребцы на байдарках и каноэ завершили соревнования с шестью медалями. По пять наград получили сборные по фехтованию, боксу и джиу-джитсу. Среди личных результатов стоит отметить Ринату Султанову, выигравшую золото в индивидуальной шоссейной гонке с раздельным стартом и серебро в омниуме на треке. Артем Саркисян стал первым казахстанским призером Азиат­ских игр в личном турнире по мужской сабле, завоевав бронзу.

Более подробные итоги выступления нашей национальной сборной мы подведем в пятничном номере газеты.

#Спорт #2026 #Азиада #Азиатские игры

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84 награды завоевали казахстанцы на летних Играх
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