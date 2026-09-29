84 награды завоевали казахстанцы на летних Играх
Аскар Султан
В японском городе Нагое на арене Paloma Mizuho Stadium погас огонь 20-х летних Азиатских игр. Сборная Казахстана завершила соревнования с 84 наградами – 12 золотыми, 24 серебряными и 48 бронзовыми, заняв восьмое место в общекомандном зачете. Наша сборная улучшила показатели по сравнению с прошлыми Играми в китайском Ханчжоу, где финишировала 11-й с 80 медалями, включая 10 золотых. Таким образом, казахстанцы поднялись на три позиции, получив на четыре награды больше. По общему количеству медалей сборная повторила результат южнокорейского Инчхона-2014.