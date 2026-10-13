Более 80 тысяч членов избирательных комиссий пройдут обучение перед выборами депутатов маслихатов

Выборы

Специальные обучающие семинары пройдут члены избирательных комиссий по всей стране в преддверии выборов депутатов маслихатов. О нюансах организации этого процесса сегодня на заседании Центризбиркома рассказал секретарь Комиссии Шавхат Утемисов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Качественная организация и проведение выборов депутатов маслихатов всех уровней зависят от эффективного выполнения своих полномочий и строгого соблюдения установленных законодательством избирательных процедур членами избирательных комиссий и другими участниками избирательного процесса. Для достижения такого уровня необходимо хорошее знание избирательного законодательства. В этой связи нам в короткие сроки предстоит обеспечить подготовку свыше 86 тысяч членов избирательных комиссий, в том числе 1 729 членов территориальных комиссий, свыше 15 тысяч членов окружных комиссий и порядка 70 тысяч членов участковых комиссий. Такой масштаб требует целостной и поэтапной системы подготовки, обеспечивающей единое понимание законодательства, процедур и алгоритмов действий на каждом уровне избирательных комиссий», - проинформировал Шавхат Утемисов.

Секретарь ЦИК отметил, что процесс обучения будет выстроен с последовательной передачей знаний и методических подходов от одного уровня избирательных комиссий к другому. Такой подход позволит обеспечить единое понимание избирательного законодательства и согласованность действий комиссий на всех уровнях. Помимо обучения, на центральном уровне будут проводиться регулярные онлайн-совещания и консультации, в рамках которых руководителям и ответственным членам территориальных комиссий разъяснят особенности применения отдельных избирательных процедур и возникающие в ходе кампании практические вопросы.

«Наряду с обучением организаторов выборов на региональном уровне территориальным избирательным комиссиям предстоит обучить и иных участников избирательного процесса: представителей политических партий, аккредитованных общественных объединений и некоммерческих организаций, доверенных лиц, а также представителей средств массовой информации. В ходе обучающих мероприятий будут разъясняться правовые основы подготовки и проведения выборов депутатов маслихатов, особенности данной кампании, а также права и обязанности участников избирательного процесса», - подчеркнул Шавхат Утемисов.

#маслихат #выборы #обучение

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