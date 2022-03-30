86 закрытых участков автодорог, десятки тысяч абонентов без электричества – последствия непогоды в Казахстане

В Казахстане закрыты 86 участков автомобильных дорог республиканского и областного значения. Из-за сильного ветра всего без электроэнергии остаются 70 133 абонента в 4 городах и 194 населенных пункта в 6 областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В МЧС продолжает свою работу оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Аналогичные штабы действуют в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях. Для оказания психологической помощи и информационной поддержки в республиканском и территориальных штабах запущены телефоны горячей линии.

В ряде регионов РК из-за сильного ветра всего без электроэнергии остаются 70 133 абонента в 4 городах (Атырау, Талдыкорган, Текели, Павлодар) и 194 населенных пункта в 6 областях (Алматинская, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская).

«Создан республиканский Штаб по ликвидации ЧС. Проведены работы по уборке улиц от результатов разрушений, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС.

За сутки спасательные подразделения в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской областях спасли и эвакуировали 814 человек, из них 101 ребенка и 3 беременных женщин.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 539 человек и 277 единиц техники МЧС, Министерства внутренних дел, местных исполнительных органов и дорожных служб.

В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областях в пунктах обогрева находятся 89 человек, из них 11 детей.

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 40 пунктов временного обогрева», – сообщили в ведомстве.

Казахстанцам разослали 74 SMS-сообщения об ухудшении погодных условий, через мобильное приложение «Дармен» направлено 56 уведомлений.

Дорожные службы расчищают снег. В настоящее время закрыты 86 участков автодорог, из них 33 республиканского и 53 областного значения. При этом скопление автотранспорта наблюдается на блокпостах Карагандинской (593 единицы техники), Акмолинской (546), Костанайской (53) областей и Нур-Султана (60).

«За истекшие сутки в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях в результате сильного шквального ветра произошли срывы кровель и падения деревьев, а также частичное отключение электроэнергии. В результате чрезвычайных ситуаций в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области пострадали 6 человек, из них 3 детей.

МЧС призывает соблюдать меры безопасности! В случае ЧС обращайтесь по телефону 112.

Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. Прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Держитесь подальше от деревьев, неустойчивых и хрупких конструкций», – обратились к казахстанцам в министерстве.