В мире

868-й День рождения отмечает Москва

Москва отмечает свой 868-й День рождения. Основные праздничные программы запланированы на сегодня, 5 сентября. Как ожидают в столичной мэрии, за два дня – 5 и 6 сентября – праздничные площадки посетят более 10 млн человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в 22 московских парках. Все мероприятия начнутся одновременно в 13.00 мск с исполнения гимна Москвы, в 22.30 мск в 18 парках прогремят праздничные фейерверки.

Главным музыкальным событием Дня города станет большой концерт, который состоится на Лубянской площади. Выступят известнейшие российские и зарубежные исполнители – Aerosmith, "Парк Горького", Jukebox Trio, Джон Ньюман, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Дима Билан. Грандиозное шоу стартует в 15 часов и продлится до 22.30 мск.

На Поклонной горе состоится традиционный праздничный концерт. В этом году его главной темой станет 70-летие Победы.

Кульминацией праздника станет единовременный залп праздничных фейерверков во всех округах Москвы, который начнется в 22.30 мск и продлится несколько минут. Кроме 11 точек высотного салюта 19 площадок организуют в столичных парках.

В День рождения столицы всем будут дарить воздушные шары в обмен на пожелания в адрес города. После все эти пожелания будут собраны в виде праздничного торта из воздушных шаров на Воробьевых горах, и с первыми залпами салюта в 22.30 он будет выпущен в небо.

Московские власти обещают обеспечить хорошую погоду в День города, несмотря на прогноз с кратковременными дождями. Технология разгона облаков в праздничные дни в Москве отработана десятилетиями. Метеозащиту проводят самолеты Ил-18, Ан-12, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Су-30 или М-101 "Гжель". Облака разгоняют с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и специального цемента. Рано утром на разведку вылетела метеолаборатория.

Популярное

Все
Кричите громче, вас не слышно!
Трансформация и информация
Роза Рымбаева сегодня отмечает юбилей. За три дня до этого у нее был сольный концерт в Астане, посвященный Дню Республики
О трудностях, которые пришлось преодолеть авторам исторического байопика о жизни знаменитого акына, мы узнали прямо на съемочной площадке
На принципах законности и открытости
Шоколада и зрелищ!
Казахстан и Азербайджан построят волоконно-оптические линии связи по дну Каспия
«Мертвые души» в очереди на жилье
Игра с общим знаменателем
Чемпионки и чемпионы
Через призму инновационных подходов
От сборной до «Кайрата»
Как сохранить духовные святыни
Разные и одинаково достойные
Музыка без границ
Здесь зажигаются звезды
Ремесленничество – не антураж
#Цифровизация: мифы & реальность
Баллада о пирате и казино
Школы "заминировали" в Кокшетау
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Спорт , В мире
Моуринью установил рекорд в еврокубках
Технологии , В мире
Илон Маск возглавил Twitter – СМИ
В мире
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
В мире
Шестнадцать человек пострадали в результате взрыва на военн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]