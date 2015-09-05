868-й День рождения отмечает Москва

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Москва отмечает свой 868-й День рождения. Основные праздничные программы запланированы на сегодня, 5 сентября. Как ожидают в столичной мэрии, за два дня – 5 и 6 сентября – праздничные площадки посетят более 10 млн человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в 22 московских парках. Все мероприятия начнутся одновременно в 13.00 мск с исполнения гимна Москвы, в 22.30 мск в 18 парках прогремят праздничные фейерверки.
Главным музыкальным событием Дня города станет большой концерт, который состоится на Лубянской площади. Выступят известнейшие российские и зарубежные исполнители – Aerosmith, "Парк Горького", Jukebox Trio, Джон Ньюман, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Дима Билан. Грандиозное шоу стартует в 15 часов и продлится до 22.30 мск.
На Поклонной горе состоится традиционный праздничный концерт. В этом году его главной темой станет 70-летие Победы.
Кульминацией праздника станет единовременный залп праздничных фейерверков во всех округах Москвы, который начнется в 22.30 мск и продлится несколько минут. Кроме 11 точек высотного салюта 19 площадок организуют в столичных парках.
В День рождения столицы всем будут дарить воздушные шары в обмен на пожелания в адрес города. После все эти пожелания будут собраны в виде праздничного торта из воздушных шаров на Воробьевых горах, и с первыми залпами салюта в 22.30 он будет выпущен в небо.
Московские власти обещают обеспечить хорошую погоду в День города, несмотря на прогноз с кратковременными дождями. Технология разгона облаков в праздничные дни в Москве отработана десятилетиями. Метеозащиту проводят самолеты Ил-18, Ан-12, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Су-30 или М-101 "Гжель". Облака разгоняют с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и специального цемента. Рано утром на разведку вылетела метеолаборатория.
Праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в 22 московских парках. Все мероприятия начнутся одновременно в 13.00 мск с исполнения гимна Москвы, в 22.30 мск в 18 парках прогремят праздничные фейерверки.
Главным музыкальным событием Дня города станет большой концерт, который состоится на Лубянской площади. Выступят известнейшие российские и зарубежные исполнители – Aerosmith, "Парк Горького", Jukebox Trio, Джон Ньюман, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Дима Билан. Грандиозное шоу стартует в 15 часов и продлится до 22.30 мск.
На Поклонной горе состоится традиционный праздничный концерт. В этом году его главной темой станет 70-летие Победы.
Кульминацией праздника станет единовременный залп праздничных фейерверков во всех округах Москвы, который начнется в 22.30 мск и продлится несколько минут. Кроме 11 точек высотного салюта 19 площадок организуют в столичных парках.
В День рождения столицы всем будут дарить воздушные шары в обмен на пожелания в адрес города. После все эти пожелания будут собраны в виде праздничного торта из воздушных шаров на Воробьевых горах, и с первыми залпами салюта в 22.30 он будет выпущен в небо.
Московские власти обещают обеспечить хорошую погоду в День города, несмотря на прогноз с кратковременными дождями. Технология разгона облаков в праздничные дни в Москве отработана десятилетиями. Метеозащиту проводят самолеты Ил-18, Ан-12, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Су-30 или М-101 "Гжель". Облака разгоняют с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и специального цемента. Рано утром на разведку вылетела метеолаборатория.