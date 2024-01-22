89 человек стали жертвами суровой зимы в США

В мире, США
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В США морозы, сильные ветра и снегопады унесли жизни 89 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Отмечается, что в штате Теннесси погибли 25 человек, в Орегоне - по меньшей мере 16, в том числе трое в машине, на которую упало дерево. 

Связанные с погодой смерти фиксировались на этой неделе в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Вашингтоне, Кентукки, Висконсине, Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Холода, сильные ветра, снегопады и гололед охватили территории в США, где живут десятки миллионов человек.

#смерть #погода #США #мороз

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