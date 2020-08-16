89-летнюю жительницу Степногорска ограбили в подъезде собственного дома

Общество
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Полицейские Степногорска задержали 30-летнего мужчину, совершившего дерзкое нападение на пенсионерку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Заявление о преступлении поступило в дежурную часть городского управления полиции 14 августа. По словам 89-летней потерпевшей, 10 августа в подъезде собственного дома неизвестный молодой человек напал и открыто похитил денежные средства в размере 17 000 тенге, которые находились в кармане.

Как рассказала пенсионерка, когда она была на улице, к ней подошел мужчина и предложил провести ее до дома. Доверившись незнакомцу, старушка привела его к подъезду своего дома, а когда они зашли в подъезд, он похитил денежные средства и скрылся.

"Лишь через несколько дней оправившись от шока, бабушка обратилась с заявлением в полицию. Незамедлительно сотрудники Отдела криминальной полиции приступили к поиску подозреваемого",- рассказали в ведомстве.

Полицейские изучили записи видеокамер, установленных в районе совершения преступления, а также лиц, ранее судимых за совершение краж и грабежей. Именно видеокамеры помогли стражам порядка оперативно установить грабителя: на одном из мониторов был замечен молодой человек, поведение которого показалось подозрительным. После установления личности, в тот же день подозреваемый был задержан.

Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 191 УК РК (грабеж), мужчина признался в содеянном.

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