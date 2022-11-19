9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине

Происшествия

Весь подъезд обрушился в результате взрыва. 

фото: ufa1.ru

Чудовищная трагедия в России. Взрыв газа в многоэтажном доме унес жизни 9 человек. Еще 9 – пострадали, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Взрыв прогремел в субботу в 5 утра на Сахалине в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское. Он был такой силы, что обрушился целый подъезд с пятого по первый этаж. 

В данное время известно о гибели девяти человек, их тела извлечены из-под завалов. Среди погибших четверо - дети. Еще девять человек пострадали. По завалами остаются несколько человек, сообщили в экстренных службах. 

На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 со спасателями МЧС. Задействованы три бригады скорой медицинской помощи и сотрудники областного центра санавиации.

Для жителей дома организовали пункт временного размещения, где подготовлены спальные места и горячее питание. 

Устанавливается причина происшествия. По предварительной версии взорвался газовый баллон, установленный в одной из квартир. Однако дом как выяснилось не газифицирован. И в нем проживало 33 человека, 23 из них живы.

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