Фото: atpress.kz
Происшествия
9-летний ребенок в Атырау погиб, опрокинув на себя кастрюлю с бульоном

В городе Атырау от ожогов погиб 9-летний мальчик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ATPress.kz

Ребенок получил сильнейшие ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с бульоном.

По информации представителей областной детской больницы, ребенок поступил в больницу 9 июня, его госпитализировали в отделение реанимации. 14 июня мальчик скончался.

«Площадь ожогов составила 50-55%. Состояние ребенка было крайне тяжелое. Мы все время были на связи со специалистами из Нур-Султана, проводили необходимое лечение. Спасти ребенка не удалось», – говорит заведующий отделением травматологии Сергей Хван.

Также врачи отмечают, что по сравнению с прошлым годом травмы с ожогами среди детей увеличились в 1,5 раза. С начала года в Атыраускую областную детскую больницу обратились около 200 детей с различными ожогами.

 

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