9-летняя казахстанка стала абсолютной чемпионкой Азии по шахматам

9-летняя Амина Кайырбекова стала абсолютной чемпионкой среди школьников до 9 лет на чемпионате Азии, который прошел в Сингапуре, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на телеканал 24.kz
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Воспитанница Академии шахмат "Национального союза шахматистов" Астаны набрала 9 из 9 очков и заняла первое место с классическим контролем времени, тем самым став абсолютной чемпионкой Азии.
В общей копилке Казахстана две бронзовые (Ногербек Казыбек, Серикбай Асель), две серебряные (Катенов Айбек, Ногербек Казыбек) и четыре золотые медали (Кайырбекова Амина, Нургали Назерке, Серикбай Асель, Кайырбекова Амина).
По итогам общекомандного зачета наши шахматисты с 8 медалями заняли четвертое место. Отметим, 5 из 8 медалей чемпионата на счету детей из столичной Академии шахмат "Национальный союз шахматистов", сообщает пресс-служба организации.