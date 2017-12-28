Происшествия
9-летнюю девочку изнасиловали в ЗКО
В Западно-Казахстанской области изнасиловали 9-летнюю девочку, сообщает mgorod.kz
.
По информации пресс-службы ДВД ЗКО, 33-летний житель села ночью совершил насильственные действия в отношении ученицы 4 класса.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 121 ч. 4 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".
"Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Назначен ряд экспертиз. Ведется расследование", – рассказали в пресс-службе ведомства.