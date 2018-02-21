Общество
90% казахстанцев испытывают неприятие к деструктивным религиозным течениям
Инга Селезнева
Социальные опросы показали, что 90% казахстанцев выражают поддержку государственной политике и устойчивое неприятие к деструктивным религиозным течениям. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Министерства по делам религий и гражданского общества сообщил глава ведомства Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В прошлом году впервые были открыты сообщества в социальных сетях, сегодня среди постоянных участников которых более 250 тысяч человек. С интернет-аудиторией работа строится через портал kazislam.kz. За год портал посетило более половины миллиона человек. Сегодня большинство людей научились отличать умеренную, нормальную религиозность от радикальной идеологии. Как показали опросы, 90 процентов казахстанцев выражают поддержку государственной политике и устойчивое неприятие деструктивным религиозным течениям", – сообщил министр.  

Кроме того, по его словам, проведенная за 2017 год работа позволила оздоровить ситуацию в сфере религий, наладить диалог с экспертами и духовенством по всем актуальным вопросам.

"В целом за последние 1,5 года в обществе изменилось отношение к религиозному фанатизму, укоренилось неприятие несвойственных многонациональному народу Казахстана религиозной нетерпимости, фундаментализма, разумное восприятие места и роли религии в жизни светского государства", – отметил Ермекбаев. 

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