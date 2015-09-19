Спорт
90-летний юбилей отмечает "Динамо"
Ерзат Сергазин
Сегодня в Алматы проходят мероприятия, посвященные 90-летнему юбилею физкультурно-спортивного общества "Динамо", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В стенах Республиканского колледжа спорта прошло торжественное мероприятие с участием почетных гостей, ветеранов спорта и известных спортсменов.

"Сегодня мы отмечаем 90-летие спортивного общества "Динамо". Это большое мероприятие. Наши спортсмены приносили нам победы на Олимпийских и Азиатских играх, чемпионатах мира, Азии и Европы. Наше казахстанское общество "Динамо" является полноправным членом Международного координационного совета динамовских организаций", – сказал на посвященном знаменательному событию торжестве министр внутренних дел РК, председатель ФСО "Динамо", генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов.

Отметим, что становление в республике таких видов спорта, как бокс, самбо, дзюдо, стрелковый, конькобежный и лыжный спорт, прошло под непосредственным покровительством ФСО "Динамо".

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