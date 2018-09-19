90-летнюю россиянку осудили в Астане

В специализированном межрайонном административном суде Астаны рассмотрено административное дело в отношении гражданки Российской Федерации, посредством видеоконференции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.
"Как установлено в суде, гражданка Х. приехала в Казахстан к детям и внукам, затем заболела и слегла. По истечении 35 календарных дней она не смогла прийти в миграционную службу для регистрации, тем самым нарушила законодательство Казахстана в области миграции населения", – говорится в сообщении.
После дочь обратилась с ходатайством о проведении виртуального заседания в связи с ухудшением состояния здоровья матери и неспособности самостоятельно передвигаться, поскольку мать желает быть похоронена в России.
Процесс проходил с соблюдением всех процессуальных норм с участием адвоката, прокурора и представителей уполномоченного органа - инспекторов миграционной службы.
"Выяснив обстоятельства дела, заслушав заключение прокурора, просившего признать необходимым факт правонарушения и назначить взыскание в виде административного штрафа, суд назначил гражданке РФ Х. штраф в размере 15 МРП и с учетом престарелого возраста, а также состояния здоровья, суд снизил сумму штрафа на тридцать процентов", – добавили в суде.