Общество
90-летнюю россиянку осудили в Астане
Жанат Тукпиев
В специализированном межрайонном административном суде Астаны рассмотрено административное дело в отношении гражданки Российской Федерации, посредством видеоконференции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

"Как установлено в суде, гражданка Х. приехала в Казахстан к детям и внукам, затем заболела и слегла. По истечении 35 календарных дней она не смогла прийти в миграционную службу для регистрации, тем самым нарушила законодательство Казахстана в области миграции населения", – говорится в сообщении.

После дочь обратилась с ходатайством о проведении виртуального заседания в связи с ухудшением состояния здоровья матери и неспособности самостоятельно передвигаться, поскольку мать желает быть похоронена в России.

Процесс проходил с соблюдением всех процессуальных норм с участием адвоката, прокурора и представителей уполномоченного органа - инспекторов миграционной службы.

"Выяснив обстоятельства дела, заслушав заключение прокурора, просившего признать необходимым факт правонарушения и назначить взыскание в виде административного штрафа, суд назначил гражданке РФ Х. штраф в размере 15 МРП и с учетом престарелого возраста, а также состояния здоровья, суд снизил сумму штрафа на тридцать процентов", – добавили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

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