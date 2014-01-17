900 дней героизма и мужества

Паек – на выживание

Электротехнический техникум, где учился Зикеев, закрыли, но продовольственные карточки здесь еще продолжали выдавать. Его отец Марк, дедушка Филипп и мачеха Анна Григорьевна все дни работали. На плечи подростка легли совсем недетские заботы – доставать где придется дрова, топить в комнате круг­лую, «голландскую» печку, приносить с Невы воду.

В ноябре 41-го отца призвали в армию (через четыре месяца он погиб на фронте). Зимней холодной ночью скончался и дедушка. Василий завернул его тело в старое одея­ло и отвез на территорию завода «Вулкан», где первоначально собирали тела умерших. Так он исполнил свой последний долг перед родным человеком.

Дневную норму хлеба, которую выдавали строго по карточкам, постоянно урезали. С сентября по декабрь ее снижали пять раз. Она была сов­сем мизерной – «125 грамм, с огнем и кровью пополам». В пайке было немного муки низших сортов, а также жмых, целлюлоза, дуранда, другие добавки.

– Силы уходили, но страха не было, – рассказывает Василий Маркович. – Чувства были заморожены, наступило какое-то безразличие, оцепенение.

Мальчика спас отец его друга – Василий Иванович Терехов. Бывший офицер-артиллерист, участник Первой мировой войны помог подростку устроиться в 7-ю артиллерийскую специальную школу. Здесь Василий получил обмундирование – шинель, шапку, сапоги, стал заниматься по программе 8-го класса, Но главное – в спецшколе было усиленное по тем временам питание – 250 граммов хлеба, суп из дрожжей, ложка каши, немного масла, несколько кусочков сахара и даже котлетки весом 42 грамма.

Вскоре по «Дороге жизни», по льду Ладожского озера, школу эвакуировали на Большую землю, в Кострому. Василий был настолько истощен, что не мог самостоятельно передвигаться, и его направили в больницу на поправку: на манную кашу и крепкий чай.

– Вечером в чай добавляли несколько капель спирта, – с улыбкой говорит ветеран, – но когда я стал ходить по палате, эту добавку, к мое­му огорчению, отменили.

Через 50 дней Василия выписали из больницы, и он вернулся к занятиям в школе.

Подвиг матери

– Когда началась война, моего отца призвали в армию, – вспоминает Валентина Царева. – Сразу скажу, с фронта он вернулся домой, но с многочисленными ранениями и контузиями и вскоре умер. На его долю выпало много испытаний и страданий. Но мы тогда не догадывались, сколько горя придется пережить и нашей семье.

В то время многие считали, что враг будет быстро разбит на его территории. Когда 8 сентября 1941 года немецкие войска, захватив Шлиссельбург, завершили окружение Ленинграда с суши, никто не подозревал, что блокада продлится 900 страшных дней и ночей. В день начала блокады 300 немецких самолетов бомбили городские кварталы. За сутки было сброшено около семи тысяч зажигательных и фугасных бомб. Горели дома, Гостиный двор на Невском проспекте, Бадаевские продовольственные склады, что впоследствии трагическим образом сказалось на снабжении населения продуктами.

В семье у Ульяны Константиновны Николаевой, матери Валентины, было четверо детей. Сама она – старшая, ее младшему брату не было еще и годика. Царева вспоминает, что днем взрослые уходили копать картошку на заброшенных полях, потому что продуктов по карточкам выделяли все меньше и меньше, да и выдавали не всегда в срок. Нужно было отстоять большую очередь, чтобы их получить.

Дети все время хотели есть и не понимали, почему мама плачет, когда они просят кушать. Малышка Николай тоже плакал и от голода грыз свои кулачки до крови.

– Как мама все это выдерживала, трудно понять, – говорит Валентина Ивановна. – И все же она сохранила нам жизнь, мы чудом остались живы.

Царева вспоминает, что ее мать продавала на «черном рынке» ценные вещи, семейные сбережения, выменивала их у спекулянтов на хлеб и продукты.

В сентябре 1942 года ее семью по Ладожскому озеру вывезли на баржах на восточный берег. Немецкие летчики хорошо видели, что на судах находятся женщины и дети, но все равно сбрасывали на них смертоносный груз. Ульяна Константиновна при бомбежках прикрывала детей своим телом.

После снятия блокады семья вернулась в Ленинград. Но последствия голодных месяцев и неполноценного питания отразились на здоровье сестры Раи, 1934 года рождения, и брата Николая. Они умерли.

Сердце Валентины Ивановны при воспоминании о том времени переполняется болью. И величайшей благодарностью к подвигу ее мамы, так самоотверженно боровшейся за своих детей.

Погибали, умирали, но город не сдавали

Первое время после начала блокады Валя Куратова ходила в 7-й класс средней школы. Но ее затем закрыли и разместили там сирот, раненых и больных. Девочка стала ухаживать за ними. Во время ночных воздушных налетов вместе с мамой поднималась на крышу дома. Орудуя щипцами, они в песке и воде гасили зажигательные бомбы.

Жуткие картины разворачивались у нее перед глазами.

– Однажды в октябре 41-го наш район вновь сильно бомбили, – вспоминает Куратова. – Страшно было слышать вой падающих с неба бомб. Одна из них попала в госпиталь напротив нашего дома. С грохотом рухнули стены, в воздух взлетели раненые, кровати, мебель. Другая – упала на набережную Фонтанки, где в это время проходила колонна моряков. Земля косо осела, людей разметало во все стороны. А третья – разрушила стоящий рядом дом, засыпав бомбоубежище и заживо похоронив всех, кто там находился.

В городе не было паники, строго соблюдался порядок. Оставшиеся заводы продолжали работать, выпус­кать необходимую для фронта продукцию. Это подтверждают и официальные данные. С июля 1941 по январь 1942 года в Ленинграде изготовлено и отремонтировано 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, а также свыше 3 тыс. противотанковых пушек, 10 тыс. минометов, более 3 млн. снарядов и мин.

Наравне со взрослыми нелегкую блокадную вахту несли и подростки. Они стояли у станков, дежурили с бригадами ПВО на крышах во время бомбежек, работали в госпиталях. Бытовые комсомольские отряды посещали квартиры больных, помогали ослабевшим, находили и устраивали в детдома сирот.

В конце марта 42-го Валентину и ее маму вместе с большой группой детей и женщин эвакуировали по льду Ладоги на противоположный берег и посадили в товарные вагоны для отправки в глубокий тыл.

И стихи Жамбыла помогали выстоять

Иоланте было около шести лет, когда началась война. Она хорошо помнит, как в зимнее время она сидела у раскаленной печки-буржуйки и мечтала, чтобы война скорее закончилась. Девочка ходила в квартире в старенькой шубке и в валенках, но больше лежала, укрывшись ворохом одеял. Играть не хотелось, было холодно и голодно. Она слушала радио, которое работало постоянно. По радио звучали вдохновенные стихи Жамбыла: «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!». Если не было передач, звучал мерный стук метронома, как биение сердца, означавший, что город жив. Тогда же Иоланта пробовала сочинять свои первые нескладные стихи.

Позже она узнала, что вдохновенные стихи великого казахского акына не раз звучали в осажденном городе по радио, их читали на передовой. Они вдохновляли людей, вселяли в их сердца мужество и надежду. Ленинградцы не оставались одни. Шла помощь из Казахстана, из всех союзных республик. Страна, как могла, помогала, казалось бы, обреченному городу выжить, выстоять и победить.

Петербуржцы свято чтят память казахского поэта и просветителя. В центре города в уютном скверике у набережной Фонтанки ему установлен памятник, к подножию которого алматинские блокадники, бывая в Санкт-Петербурге, всегда возлагают цветы. На открытии монумента Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил о том, что скромный памятник будет вечным символом неувядаемой дружбы наших народов, русских и казахов, казахстанцев и россиян…

Возвращение к жизни

14 января 1944 года враг еще стоял у стен Ленинграда. Но за сравнительно короткий срок с начала Ленинградско-Новгородской операции советские войска нанесли сокрушительный удар по немецко-фашистской армии «Север» и отбросили ее далеко на запад. Вечером 27 января 1944 года артиллерийский салют возвестил об окончательном снятии вражеской блокады Ленинграда.

Василий Маркович Зикеев вернулся в родной город, в 1950 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт и был направлен на работу в Алма-Ату, на завод им. Кирова. Здесь он проработал до пенсии. Его общий трудовой стаж – 58 лет. Зикеев создал дружную семью, у него 2 дочери, 4 внука, 6 правнуков.

Валентина Ивановна Николаева вышла замуж за Владимира Царева. Полковник в отставке, он долгое время руководил Алматинской городской организацией блокадников. У них сын, дочь, 4 внука.

Валентина Куратова после снятия блокады вернулась в Ленинград, где после ранения и демобилизации из армии находился ее отец. Окончила мединститут, вышла замуж, родила сына. С 1956 года – в Алма-Ате. Продолжительное время работала в Институте хирургии им. Сызганова, других медицинских учреждениях города.

Иоланта Михайловна Ермекбаева окончила Ленинградский институт точной механики и оптики. Вышла замуж за своего сокурсника Зау­ра Ермекбаева, который из Казахстана приезжал на учебу в институт. У них родился сын Виктор, позже – дочь Ирина. В 1974 году семья перебралась в Алма-Ату. Иоланта работала в государственной метрологической службе до самой пенсии, была удостоена звания «Заслуженный метролог Казахстана». Сейчас живет с дочерью. У нее четверо внуков и одна правнучка.

Она увлекается поэзией и продолжает писать стихи. Два года назад Ермекбаева выпустила сборник стихотворений «Из глубины души», который посвятила жителям блокадного Ленинграда. В книге помещены лирические строки об Алматы, удивительной природе Казахстана. Автор, как и все «дети войны», хранит в душе сердечную признательность казахской земле, где царят мир и согласие, где ветераны войны и труда окружены заботой и вниманием государства.

Вадим МАХИН, Алматы