За прошедшие сутки в стране из снежных заносов спасен и эвакуирован 91 человек, в том числе 14 детей. Так, 22 марта в 01:23 в районе Байконыр г. Нур-Султан на объездной автодороге спасателями ДЧС из застрявшего в снежном заносе легкового автомобиля в г.Нур-Султан доставлены 7 человек, из них 2 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательной работе были задействованы 2 спасателя и 1 ед. техники ДЧС г. Нур-Султан.

22 марта в г.Аркалык (Амангельдинском и Ауликольском районах) силами ДЧС из застрявших на автодорогах в снежном заносе легковых автомобилей в ближайшие населенные пункты доставлены 32 человека, из них 5 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательной работе были задействованы 7 спасателей и 2 ед. техники ДЧС Костанайской области.

22 марта в 14:30 в Каркаралинском районе: на 207 км автодороги «Караганда – Аягоз – Бугаз», в 7 км от г.Каркаралинск, спасателями ДЧС Карагандинской области из застрявшего в снежном заносе автомобиля «Тоyоtа Carinа» спасено 4 человека, они доставлены в г.Каркаралинск. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Ночью 22 марта в 22:10 в Актогайском районе в 160 км автодороги «Акой-Актогай-Балхаш» силами ДЧС Карагандинской области и работниками ТОО «Берер» из снежного заноса вызволено 16 легковых автомобилей, в салоне которых находились 48 человек, из них 7 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Кроме того, 23 марта в 13:30 часов в Амангельдинском районе (в 15 км. от с.Амантогай) на автодороге областного значения из снежного заноса силами ДЧС Костанайской области и местного исполнительного органа на очищенный участок автодороги отбуксировано четыре легковых автомобиля. В салонах автомобилей находилось 19 человек, из них 2 детей. В медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательной работе были задействованы 2 сотрудника и 1 ед.техники ДЧС и 1 работник и 1 ед.техники местного исполнительного органа.

В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 46 участков автодорог, из них 26 республиканского (г. Нур-Султан – 6, Акмолинская – 12, Карагандинская – 3, Костанайская – 1 и Павлодарская - 4) и 20 областного значения (Акмолинская – 14 и Костанайская - 6). Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах. По информации областных оперативных штабов, на блок-постах находятся 915 ед. техники.

МЧС призывает граждан при выезде из населенного пункта соблюдать правила предосторожности. Перед выездом в дальнюю дорогу рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды, удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта, брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях. Мобильное приложение «Дармен» позволит вам быть в курсе о закрытиях дорог и штормовых предупреждениях. Единый телефон службы спасения 112.