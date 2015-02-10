93% прибыли на рынке смартфонов получила Apple

Фото с сайта infonoroeste.com.br
Согласно исследованию инвесткомпании Canaccord Genuity, на долю компании Apple пришлось 93% операционной прибыли рынка смартфонов за IV квартал 2014 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru
. Это произошло за счет успешных продаж iPhone 6 и iPhone 6 Plus.
"Только две компании среди крупнейших производителей смартфонов (Apple и Samsung) завершили четвертый квартал с операционной прибылью. Общая операционная прибыль лидирующих производителей за квартал составила $20,93 млрд, из которых 93% – у Apple", – сообщает Cannacord.
За отчетный период Apple продала 74,5 млн iPhone по средней цене в $698. При этом компания Samsung продала примерно столько же смартфонов плюс 20 млн обычных телефонов, однако средняя розничная цена составила лишь $206.
В результате аналитик Cannacord Майк Уолкли повысил целевую цену на акции Apple на ближайший год до $145. Сейчас бумаги Apple торгуются по цене $119,72.
По оценкам эксперта, на данный момент пользовательская база iPhone составляет 404 млн, однако в этом году Apple сумеет увеличить ее на 20% до 487 млн. Cannacord прогнозирует, что к 2018 году количество пользователей iPhone вырастет до 650 млн и составит примерно треть от общего числа пользователей смартфонов.