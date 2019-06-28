94 казахстанских спортсмена выступят на летней Универсиаде-2019

3 июля в итальянском Неаполе состоится открытие летней Универсиады-2019, на которой Казахстан будет представлен 94 спортсменами, сообщает Olympic.kz.
Самую большую делегацию отправит команда по фехтованию - 18 спортсменов. Легкоатлеты отправятся в Неаполь в количестве 16 человек, а на даянг выйдут 15 таеквондистов.
Также на турнире за медали будут бороться представители стрельбы из лука (8 человек), стендовой и пулевой (в общем 10).
Команду по спортивной и художественной гимнастике составят 6 спортсменов. В споре за награды примут участие 4 теннисиста, 10 дзюдоистов и 7 пловцов.
Всего на мультиспортивном событии выступят 170 стран.
Завершатся соревнования 14 июля.
Самую большую делегацию отправит команда по фехтованию - 18 спортсменов. Легкоатлеты отправятся в Неаполь в количестве 16 человек, а на даянг выйдут 15 таеквондистов.
Также на турнире за медали будут бороться представители стрельбы из лука (8 человек), стендовой и пулевой (в общем 10).
Команду по спортивной и художественной гимнастике составят 6 спортсменов. В споре за награды примут участие 4 теннисиста, 10 дзюдоистов и 7 пловцов.
Всего на мультиспортивном событии выступят 170 стран.
Завершатся соревнования 14 июля.