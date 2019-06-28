94 казахстанских спортсмена выступят на летней Универсиаде-2019

Спорт
Фото с сайта olimpic.kz
3 июля в итальянском Неаполе состоится открытие летней Универсиады-2019, на которой Казахстан будет представлен 94 спортсменами, сообщает Olympic.kz.

Самую большую делегацию отправит команда по фехтованию - 18 спортсменов. Легкоатлеты отправятся в Неаполь в количестве 16 человек, а на даянг выйдут 15 таеквондистов.

Также на турнире за медали будут бороться представители стрельбы из лука (8 человек), стендовой и пулевой (в общем 10).

Команду по спортивной и художественной гимнастике составят 6 спортсменов. В споре за награды примут участие 4 теннисиста, 10 дзюдоистов и 7 пловцов.

Всего на мультиспортивном событии выступят 170 стран.

Завершатся соревнования 14 июля.

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