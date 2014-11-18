96,3% казахстанцев считают, что благодаря "Нұрлы жол" жилье станет доступным – соцопрос

Послание Президента
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96,3% казахстанцев считают, что  благодаря новой экономической политике "Нұрлы жол" жилье станет доступным для широких слоев населения страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на strategy2050.kz

Это результаты соцопроса, проведенного Институтом Евразийской интеграции в связи с Посланием Президента РК народу Казахстана. 

"95,4% населения считают, что программа "Нұрлы жол" поможет решить вопросы трудовой занятости и создания новые рабочих мест. По данным соцопроса, 87,5% респондентов уверены, что благодаря "Нұрлы жол" будут отремонтированы и модернизированы системы тепло- и водоснабжения, построены новые и отремонтированы старые дороги (85,6%), будет решена проблема нехватки школ и детских садов (83,4%), все регионы страны в полной мере будут обеспечены электроэнергией (82,3%), программа придаст импульс развитию малого и среднего бизнеса (81,8%)", – приводит результаты соцопроса Институт Евразийской интеграции. 

 Всего в опросе приняли 812 человек из 14 областей страны и городов Алматы и Астаны. 

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