Фото: polisia.kz
Общество

99 раз звонил в полицию без причины житель Астаны

Полицейские оштрафовали жителя города Астаны, совершившего 99 звонков в полицию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

C начала года 40-летний житель столицы 99 раз позвонил в полицию. Все вызовы были незамедлительно отработаны, однако лишь единичные звонки – действительно о происшествиях, где требовалось вмешательство стражей порядка.

Большая часть звонков оказалась ложной, а ведь на каждый вызов выезжали комплексные силы полиции, а в некоторых случаях и следственно-оперативные группы.

Так, на канал 102 в 04:24 часов поступило несколько звонков от астанчанина о том, что рядом с супермаркетом по проспекту Абая мужчина с ножом кидается на людей. Звонивший просил ускорить вызов.

На место тут же выехал наряд полиции, но факт не подтвердился.

Звонившим оказался «давний знакомый», который сознался, что потревожил полицейских будучи пьяным.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи «Заведомо ложный вызов специальных служб» с наложением штрафа в 30 МРП и по статье «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Департамент полиции Астаны готовит материал в гражданский суд для взыскания ущерба.

 

Популярное

Все
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Рассекречивание сотен тысяч документов стало исходным моментом для процедуры реабилитации репрессированных
В Павлодаре строят глиняную подземную стену, чтобы предотвратить распространение крупнейшего в республике очага ртутного загрязнения
Не забыты имя и дела твои
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны
Нарушения норм дезинфекции выявлены в школьных пищеблоках Северо-Казахстанской области
Сегодня в мире практически нет государств, не применяющих практику установления ограничений на использование Интернета
Страна Великой степи и Поднебесная: 30 лет сотрудничества
Новые возможности для граждан
В основе – демократические ценности
Я люблю свой дивный край
Обойдемся без наказаний
​​​​​​​Правовой фундамент Справедливого Казахстана
Серый город не может петь
​​​​​​​«Я рисую город свой»
Символ Казахстана на «Барыс-Арене»
​​​​​​​Будущие звезды растут в глубинке
Новые рамки суда присяжных
Путь к осознанной взаимозависимости
​​​​​​​Стартовали с победы
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Общество , Видеогалерея
Женщина таксовала с грудничком на руках в Астане
Общество
Свыше 11 млрд тенге пайщиков присвоил житель Астаны
Общество
Генплан Конаева обещают презентовать горожанам в декабре
Экономика , Транспорт , Общество
Билеты на поезд подорожали в Казахстане на 20%

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]