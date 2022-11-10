99 раз звонил в полицию без причины житель Астаны

Полицейские оштрафовали жителя города Астаны, совершившего 99 звонков в полицию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

C начала года 40-летний житель столицы 99 раз позвонил в полицию. Все вызовы были незамедлительно отработаны, однако лишь единичные звонки – действительно о происшествиях, где требовалось вмешательство стражей порядка.

Большая часть звонков оказалась ложной, а ведь на каждый вызов выезжали комплексные силы полиции, а в некоторых случаях и следственно-оперативные группы.

Так, на канал 102 в 04:24 часов поступило несколько звонков от астанчанина о том, что рядом с супермаркетом по проспекту Абая мужчина с ножом кидается на людей. Звонивший просил ускорить вызов.

На место тут же выехал наряд полиции, но факт не подтвердился.

Звонившим оказался «давний знакомый», который сознался, что потревожил полицейских будучи пьяным.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи «Заведомо ложный вызов специальных служб» с наложением штрафа в 30 МРП и по статье «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Департамент полиции Астаны готовит материал в гражданский суд для взыскания ущерба.