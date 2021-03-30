А бухгалтеров забыли?
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Серик Кабдулов
В целом они сформулировали несколько требований, среди которых 25%-ная надбавка к зарплате за работу в сельской местности в качестве специалиста по образованию, коммунальные льготы, введение квалификационных категорий, предоставление дополнительных кадров в связи со сложностью работы с порталом государственных закупок либо доплата. По словам бухгалтеров школ, на них возложена большая нагрузка, а платят при этом им очень мало. Квалификационных категорий для бухгалтерского персонала не установлено. Из-за большой загруженности приходится работать по вечерам, в выходные дни, но никто это не принимает во внимание.