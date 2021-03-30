А бухгалтеров забыли?

В целом они сформулировали несколько требований, среди которых 25%-ная надбавка к зарплате за работу в сельской местности в качестве специалиста по образованию, коммунальные льготы, введение квалификационных категорий, предоставление дополнительных кадров в связи со сложностью работы с порталом государственных закупок либо доплата. По словам бухгалтеров школ, на них возложена большая нагрузка, а платят при этом им очень мало. Квалификационных категорий для бухгалтерского персонала не установлено. Из-за большой загруженности приходится работать по вечерам, в выходные дни, но никто это не принимает во внимание.

Обострение ситуации связано с тем, что в последние годы Министерство образования и науки ввело обновленную сис­тему премирования учителей, основанную на их квалификационной категории. Но, несмот­ря на большую загруженность школьных бухгалтеров, размер их зарплаты остался прежним.

– Например, бухгалтер со стажем 27 лет зарабатывает 90 тысяч тенге в месяц по блоку А-2. Зарплата некоторых бухгалтеров осталась на уровне 75 тысяч тенге. Это мало для той работы, которую мы выполняем. Семейное положение, кредиты, уровень жизни каждого не учитываются. Поэтому специалистам, работающим в сельской местности, следует выплачивать 25%-ную надбавку, – считает школьный бухгалтер из Индерского района Зинегуль Такенова.

Ее коллеги поддерживают выдвинутые требования.

– Работа у нас непростая, взять хотя бы портал госзакупок. Мы требуем признать сельских школьных бухгалтеров специалистами в сфере образования и доплачивать им 25%, выделить дополнительный штат в связи со сложностью закупок через государственный веб-портал, предоставить льготы по коммунальным услугам. Мы не понимаем, почему лишены многих льгот, хотя работаем в одном учреждении с учителями, – говорят бухгалтеры.

С ситуацией знакомы и в областном акимате. Как отметил руководитель областного управления образования Саткан Есенгалиев, зарплата педагогических работников повышалась ежегодно на протяжении 5 лет на 25% поэтапно.

– Управлением образования направлено предложение в МОН РК о повышении зарплаты бухгалтеров и других техни­ческих работников школ. Если оно найдет поддержку в минис­терстве и Правительстве, то будет рассматриваться вопрос о выделении соответствующих бюджетных средств на респуб­ликанском уровне, – пояснил Саткан Есенгалиев.