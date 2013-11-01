А что после универсиады?

Самый большой город страны уже давно заслужил право иметь такой суперсовременный комп­лекс. Жаль, что в свое время в долгострой превратился футуристического вида стадион в микрорайоне «Самал». Впоследствии он был снесен, хотя его архитектура была настолько прогрессивной, что и многим нынешним проектам дала бы фору. Но что поделать… Зато теперь наш мегаполис уж точно получит заветную ледовую площадку.

Строительство – это хорошо, за алматинцев радостно, но, как мне кажется, уже сейчас стоило бы задуматься об эффективном использовании спортивных объектов Универсиады-2017, чтобы не повторилась ситуация, возникшая после проведения Азиады 2011 года, когда некоторые объекты попали в условный застой, о чем, кстати, критично высказался и Глава нашего государства.

Ледовый дворец, даже если он будет многофункциональным, прежде всего предназначен для хоккея, а не концертов. Эта игра в Алматы имеет давние традиции, почти такие же, как в Усть-Каменогорске – родине казахстанского хоккея. Существует здесь и команда, выступающая в рамках национального первенства. Пока, наверное, этого достаточно. Но ведь уже в ближайшем будущем здесь появится сооружение мирового уровня, о котором мечтают страны с более давними традициями в этом виде спорта. Оправданно ли будет в этом случае наличие команды лишь республиканского статуса?

Единственный полуторамиллионный город государства, с его уникальными возможностями и красотой, давно заслужил право быть представленным на международном уровне на регулярной основе. В свое время именно здесь базировались легендарные команды по хоккею с мячом, волейболу, футболу, баскетболу, водному поло. Это была наша спортивная Мекка, которая нынче немного поблекла.

Сегодня есть несколько мировых лиг, в которых мы даже участвуем. Одна из них – КХЛ. Пока наша страна представлена в ней столичным «Барысом», который, кстати, одновременно является и базовым клубом для сборной. Астанинцам ежегодно приходится бороться на два фронта – выступать в КХЛ и чемпионатах мира. Может, в этом и есть преимущества, но заметны и недостатки.

Все мы помним, как остановились в шаге от заветной мечты – выступить на Олимпиаде в Сочи. Во многом здесь повлияла нехватка высококвалифицированных игроков. Если другие сборные черпают резервы из нескольких команд, то мы вынуждены держаться лишь на «Барысе» да паре игроков уровня ВХЛ из Усть-Каменогорска. И вот тут-то Алматы с его возможностями, а главное, новым дворцом мог бы оказать существенную поддержку национальной сборной, создав команду уровня КХЛ. Причем у нас есть время создать клуб не спонтанно, как это произошло с «Адмиралом» из Владивостока, а постепенно.

Сегодня ХК «Алматы» выступает в национальном первенстве, но назрела необходимость перевода ее уже в следующем сезоне в Высшую хоккейную лигу России. Благо что нынешний Дворец им. Балуана Шолака соответствует всем нормам этой лиги. К тому же состав команды мы могли подобрать такой, которому предстояло бы выступить одновременно и на универсиаде. А вот по окончании планетарного студенческого форума можно было бы усилить ее опытными хоккеистами мирового уровня и спокойно вступить в Континентальную хоккейную лигу, при этом сменив название команды.

Название «Алматы» можно оставить за фармом, который будет играть в чемпионате респуб­лики, а вот для КХЛ нужен иной образ – пусть это будет «Кайрат» или возрожденный «Енбек», а может, даже «Алаш», чтобы команда, участвующая в панъевропейском турнире (который скоро прирастет и большой Азией), ассоциировалась бы не только с крупнейшим городом страны, но и со всем Казахстаном.

Алматы – уникальный город, жемчужина Цент­ральной Азии. У него есть масса достоинств, одним из которых являются спортивные возможности и достижения, которые надо использовать с максимальной эффективностью. Это поднимет престиж не только мегаполиса, но и страны в целом. А то, как нас узнают во всем мире именно благодаря спорту, вы уже знаете.

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ