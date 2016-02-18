Несомненно, что наши атлеты, добившиеся столь оглушительного успеха в командном виде спорта (где относительных достижений в последнее время добиваются лишь ватерполисты, и то на азиатском континенте, да хоккеис­ты, играющие в бенди, скорее, из-за отсутствия конкуренции и внушительной когорты легионеров), стали примером для многих федераций, занимающихся игровыми видами. Можно тысячи раз спорить о том, что и стартовые условия между различными видами спорта разнятся, но факт остается фактом – в некоторые виды вкладывается несоизмеримо больше средств, а в результате пустой выхлоп. В то время как футзалисты продемонстрировали, что даже при имеющихся проблемах можно уверенно завоевывать авторитет на международной арене.

Состязания по мини-футболу, открою секрет для непосвященных, в Казахстане едва ли не самые популярные, но на любительском уровне. Многочисленными отчетами с турниров (кстати, на одном из таких я даже в свое время сломал руку) – республиканских, ведомственных, городских, район­ных и т. д. – пестрят сообщения во всех местных средствах информации. Помимо этого, есть и полноценные чемпионаты между командами, которые формируют энтузиасты. Широкое распространение этому виду спорта дали спортзалы в школах, а также возводимые по всей стране мини-футбольные площадки. Поистине, если уж говорить о массовости, то, пожалуй, футзалу равных нет.

И вот на этом фоне порой очень грустно обстоят дела на профессиональном поприще. Несмотря на все последние достижения «Кайрата» на европейской и мировой аренах, а также сенсационный успех сборной, этот вид спорта почему-то все еще не движется семимильными шагами. Напротив, расстраи­вают такие, например, решения, как сокращение финансирования единственной полноценной школы футзала на базе карагандинского «Тулпара», чьи воспитанники блистали на паркете Белграда. Благо, что Федерация футбола не бросила этот клуб. Но все-таки странно, что команда, прописанная в городе шахтеров, выступает с приставкой в названии о том, что они относятся и к столице. В то время как в самой Астане можно было бы собрать еще одну боеспособную команду для республиканского первенства вместо явно оказавшейся не на своем месте «Ушкын-Искры».

Сегодня в чемпионате Казахстана выступают лишь пять (!) клубов (хотя в начале этого века участвовало до 20 команд). При этом два из них явных лидера – «Кайрат» и «Астана-Тулпар», один середнячок – рудненский «Аят», один полусереднячок – актюбинский «Инжу» и очевидный статист – столичная «Ушкын-Искра». Еще в прошлом году их было шесть – но внезапно почил в бозе жанаозенский «Мунайшы» (кстати, самый посещаемый клуб в Высшей лиге и при этом довольно неплохо игравший). А ведь можно еще вспоминать историю некогда грозного актауского «Мунайшы», выигрывавшего дважды Кубок страны, становившегося чемпионом столичный клуб «Жигиттер», серебряных призеров первенства республики – южноказахстанский «Темирлан», знаменитый актюбинский «Актоберентген», семейский «Цементник», которые либо так же исчезли, либо влачат существование, при этом не раз сменив свои названия и учредителей.

К примеру, в том же Азербайджане, где футзалу стали уделять серьезное внимание, в элитном дивизионе играют 7 клубов (еще столько же в Первой лиге). В других континентальных первенствах в топ-лигах выступают от 12 до 16 команд. Феноменально, но, не имея условий (даже в ближайшей перспективе) достичь уровня четырех элитарных европейских чемпионатов – Испании, Италии, Португалии и России, мы не только не уступаем их сборным, но и побеждаем в красивой борьбе. Кстати, отдельное спасибо хотелось бы сказать россиянам за организацию Кубка Еременко, где хоть как-то свое мастерство шлифуют «Кайрат» и карагандинский «Астана-Тулпар», игроки которых и составляют основу национальной команды.

Но долго ли мы сможем продержать свое реноме на международной арене? Понятно, что у всех, кто мог бы поспособствовать развитию футзала, одна банальная причина – проблемы с финансированием. Но ведь результат несопоставим с другими командными видами спорта, которые умудряются разбазаривать миллиардные средства только на внутреннее первенство. Затраты в мини-футболе несопоставимы с ними. К тому же, повторимся, условия для игры в него есть фактически в каждом поселке, где имеется школа стандартной постройки. И в отличие от других преимуществом является и то, что это всесезонная игра. Чем не пример мальчишкам, готовым сражаться ради просто идеи всех обыгрывать. А уверившись в своих силах и не повторить подвиги Чингиза Есенаманова, Динмухамбета Сулейменова, вратаря Игиты, которые уже одним своим присутствием на площадке приводили в смятение именитые европейскиме сборные.

Приятным известием стало то, что новый Ледовый дворец в Алматы, строящийся для Универсиады-2017, впоследствии будет задействован для выступления «Кайрата» и национальной сборной. А ведь в стороне могли бы не оставаться и такие города, как Тараз и Шымкент, где в последнее время построены не менее великолепные арены. Не хотелось бы, чтобы мини-футбол повторил участь сборной по бенди. Проведя великолепную зимнюю Азиаду и чемпионат мира на «Медео», мы не закрепили этот успех. Не создали команду для выступления в российской Суперлиге, хотя наши соседи готовы были помогать во всем. Нынешний уральский «Акжайык» не готов нести бремя и статус главной команды республики, как когда-то это делало великолепное алматинское «Динамо». А то, что за нас каждый год бегают на первенствах планет представители зарубежных стран и даже завоевывают медали, рано или поздно закончится. Мы фактически потеряли хоккей с мячом. Не хочется, чтобы это случилось и в мини-футболе.

Пример сборной, столь сверхудачно выступившей в Европе, причем составленной в большинстве своем доморощенными игроками, выросшими в тех же дворах, что и мы с вами, уже заводит ребят. Ведь, например, и популярность той же тяжелой атлетики начиналась со значимых побед наших спортсменов. Доступность, массовость, что еще нужно для того, чтобы этот вид спорта, кстати, пробивающий себе дорогу на летнюю Олимпиаду, привлек внимание как общественности, так и местных властей. Ведь здесь еще и скрыт большой социальный эффект, использовать который при небольших финансовых вливаниях мы просто обязаны.