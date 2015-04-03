А что в тарелке? Свежий выпуск 727 Татьяна ЕВСЕЕВА

Залог здоровья – чистота

ВОЗ констатирует: патогенные бактерии, вирусы, паразиты или химические вещества, содержащиеся в пище, являются причиной более 200 заболеваний от диареи до рака. Вот только один пример. В прошлом году в результате вспышки листериоза в Дании умерли 12 человек. Все скончавшиеся употребляли в пищу мясные продукты, выпущенные местным производителем. Палочковидные бактерии листерии «проникли» в производственную цепочку компании – тот самый пресловутый человеческий фактор.

Но и, казалось бы, безобидная и даже приятная на вкус, любимая многими пища может порядком навредить человеческому организму. Повышенное содержание сахара в продуктах приводит к ожирению и большим проблемам со здоровьем, к примеру, к сахарному диабету. Вместе с раком и атеросклерозом он входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти. Число заболевших диабетом неуклонно растет, удваиваясь каждые 15 лет – около 200 млн. больных диабетом насчитывается сегодня в мире. Врачи отмечают, что этот рост вызван и употреблением низкокачественных продуктов, в том числе фаст-фуда. ВОЗ потому и рекомендует сократить потребление сахара, обращая внимание на результаты последних исследований американских ученых, согласно которым потребление сахара не должно превышать 10% от всех потребленных калорий.

Безопасности пищевых продуктов угрожают изменения в технологии производства пищевой продукции, загрязненная окружающая среда, все новые и новые патогены, бактериальная резистентность, то есть устойчивость. А мобильность населения планеты, все более развивающаяся торговля в разы усиливают вероятность быстрейшего распространения небезопасных продуктов.

ВОЗ по этой причине призывает к укреплению национальных систем безопасности пищевых продуктов в самих странах и в отношениях между государствами. В соответствии с Кодексом алиментариус – это сборник международных стандартов, руководств и кодексов практики по пищевым продуктам – ВОЗ помогает странам предотвращать, выявлять и реагировать на вспышки заболеваний, переносимых с пищевыми продуктами. Совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) ВОЗ предупреждает страны о чрезвычайных обстоятельствах в области безопасности пищевых продуктов через международную информационную сеть. И через эту же сеть напоминает нам о, в общем-то, простых правилах, которые должны соблюдаться всеми – фермерами, производителями, поставщиками, продавцами, потребителями, ибо безопасность пищевых продуктов – ответственность совместная. И вот те самые пять важнейших принципов безопасного питания: храните продукты в чистоте, отделяйте сырые продукты от подвергшихся тепловой обработке, подвергайте их тщательной тепловой обработке, тепловую обработку проводите при необходимой температуре, пользуйтесь безопасной водой и безопасными сырыми продуктами.



Навешать ярлыки

Безопасность собственного стола можно поддерживать и другими мерами. С 1 апреля в Евросоюзе ввели дополнительные правила маркировки свинины, баранины и курятины. На упаковках со свежим, охлажденным и замороженным мясом теперь должно быть указано, где животное было выращено и забито. До сих пор такие ярлыки требовались только для говядины. Правила ужесточены в ЕС после ряда скандалов с попавшей на европейские прилавки кониной. Покупатели одобряют эту меру, но считают ее недостаточной, говоря о том, что важно помещать информацию не только о весе и сроке годности продукта, но и о том, сколько времени прошло до момента, когда он попадает в магазины.

А вот в борьбе с «белой смертью» международные организации обращаются к правительствам с предложением ввести налог на богатые сахаром напитки и пищу, ограничить рекламу продуктов, содержащих сахар, соль и жир, ввести ясные обозначения на этикетки, начать диалог с производителями продуктов с целью снизить содержание в них сахара. Кстати, ограничение относится не только к столовому сахару, но и к глюкозе и фруктозе, которые могут содержаться даже в несладких продуктах, к примеру, в кетчупе.

Можно отказываться от небезопас­ных продуктов в производстве. «Макдональдс» выступил против использования мяса кур, которым давали антибиотики, предназначенные для лечения человека. Считается, что применение антибиотиков для ускоренного роста и лечения кур ведет к появлению «супермикробов», обладающих сопротивляемостью к медикаментам, что делает более трудным лечение некоторых заболеваний человека.

А еще честным производителям необходимо как можно чаще проводить разоблачительные акции для того, чтобы выводить на чистую воду недобросовестных дельцов и информировать население об опасности, подстерегающей их в магазинах, на рынках. Вот в Болонье организовали выставку, где представили образцы поддельного пармезана. На это мероприятие сподвиг тот факт, что в Италии установлен рекорд – впервые на рынке поддельного пармезана стало больше, чем настоящего. Как угрюмо шутят местные сыроделы, на производство такого сыра идет молоко от деревянных, а не настоящих коров. Между прочим, потери от продаж такого сыра составили 60 млрд. евро, что привело к сокращению рабочих мест, ухудшило экономическую ситуацию и, естественно, качество продукции, попадающей на столы не только итальянцев.

Наука поможет, или Напечатай еду на принтере

Болезни, возникающие после приема в пищу овощей, утверждают специалисты, чаще приводят на больничные койки, чем инфекции, передающиеся через мясо. Над минимизацией риска заражений работают участники Европейского исследовательского проекта. Они занялись изучением проблемы условий хранения, играющих большую роль в обеспечении безопасности продуктов. Исследователи ищут способы оптимизации упаковки с тем, чтобы гарантировать свежесть и яркость красок овощей и фруктов. Для начала эксперты проводят сравнительный анализ имеющихся упаковок: как выглядят и пахнут овощи, которые хранились, к примеру, в коробках, в вакуумной упаковке или обычных пакетах. Химические анализы позволяют выяснить, какие изменения происходят с упакованным овощем с течением времени, остается ли он полезным и безопасным для потребителя после нескольких дней в холодильнике. Данные, получаемые в лабораториях и на производстве, участники проекта сводят в единую базу. Со временем в ней накопится исчерпывающая информация обо всех наиболее потребляемых в Европе овощах – как и где хранить, как защитить от проникновения бактерий.

Ученые не упускают из вида и влияние глобальных факторов, к примеру, потепление климата. На юге Испании, кстати, уже готовятся к тому, чтобы заранее изменить уход за посадками. Микробиологи ведут исследования на плантации шпината и салата, приносящей до миллиона килограммов урожая в сезон, и уже обнаружили, что сокращение полива на четверть идет растениям на пользу, во всяком случае вреда от этого точно нет. И возможно, сокращение полива может увеличить естественные сроки хранения овощей.

Интересно что и вредители растений будут реагировать на дальнейшее потепление климата. В Гентском университете, к примеру, участники Европейского исследовательского проекта пристально изучают грибковые поражения овощей, в частности, помидоров. Их интересует, как реагируют грибки на изменение погодных условий. Уже есть комментарии по поводу того, что рост температуры на определенном этапе дает толчок и росту грибков. Но в то же время, как только исследователи поднимали температуру до 25–30 градусов, их рост замедлялся. Что ж, эти эксперименты обнадеживают.

Безопасность пищевых продуктов можно обеспечить с помощью самих продуктов. Ежегодно европейские предприятия, занимающиеся переработкой помидоров, выбрасывают около 200 тыс. тонн шкурок, семян и мякоти. И ученые, не пропадать же добру, составили необычный рецепт: из помидорных шкурок получают кутину – природный полимер, успешно заменяющий некоторые химические компоненты, используемые в консервной промышленности. То есть природная кутина смешивается с обычными ингредиентами для производства биолака, который защищает пищевой продукт от контакта с металлической банкой.

Новый биолак успешно испытан на одной из греческих фабрик, ежегодно производящей 120 млн. консервных банок. Ее менеджеры утверждают, что их клиенты готовы инвестировать в производство более экологичной тары.

Иначе говоря, наука не стоит на месте, пытаясь хоть как-то защитить человека от небезопасных продуктов. И даже находятся все более новые способы свести к минимуму человеческое участие в приготовлении пищи. Испанская компания Natural Machines разработала трехмерный принтер, на котором можно распечатывать еду. Этот аппарат под названием Foodini планируется запустить в продажу во второй половине 2015 года. Пока же его создатели в испытательном порядке распечатывают себе печенье к чаю.

Основатель компании Линет Кусма говорит, что печатает свежую, здоровую пищу. Вместо того, чтобы в супермаркете покупать полуфабрикаты, в которых содержатся консерванты, добавки и прочие химические ингредиенты, разработчики предлагают людям вернуться на кухню и готовить из свежих продуктов. А 3D-принтер поможет приготовить быстро и красиво, придав еде форму. Но вот будет ли она съедобной? Это ведь тоже одна из составляющих безопасности.



