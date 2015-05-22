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А динозавры-то вымерли!
Елена БРУСИЛОВСКАЯ
Чтобы их сохранить, по решению Организации Объединенных Наций сегодня, 22 мая, на всей планете отмечается День биологического разнообразия. Казалось бы, это должен быть яркий праздник, представляющий красочность и буйство жизни, на самом деле это, скорее, печальный повод, чтобы вспомнить, кого мы уже потеряли, ведь за последние несколько сотен лет развития цивилизации человечество успело принести столько бед окружающей среде, что впору схватиться за голову. Сейчас, по данным ООН, каждые 10 минут исчезает 1 вид живых существ!
И если с начала нашей эры по XIX век на планете полностью исчезло 35 видов млекопитающих, то на конец XX века их уже было 75 видов. Как установили ученые, темпы исчезновения видов по вине человека в 50–100 раз превышают естественные. Под угрозой уничтожения 20% животных и растений Земли! Люди беспардонно вторгаются в среду обитания животных, строя города, дороги, линии электропередачи, заводы, загрязняя окружающую среду. Своими же руками мы причинили животным больше зла, чем стихийное бедствие, в результате которого вымерли динозавры 65 млн. лет назад.
Наш Казахстан, богатый на горы, равнины, степи, леса, озера, полновод­ные реки, является домом для огромного количества животных. На территории страны обитают 172 вида млекопитающих, 490 видов птиц, 51 вид пресмыкающихся и свыше 100 видов рыб. К сожалению, немало редких животных также подверглось массовому исчезновению.
Скажем, когда-то в казахстанских степях обитала дикая лошадь – тарпан. Теперь ее не существует – полностью уничтожена охотниками. В XIX веке в тугайных зарослях Сырдарьи – от Аральского моря до Кызылорды – в большом количестве обитал тугайный олень. В первой половине XX века он практически исчез – последние олени были убиты в бассейне Сырдарьи в 1956 году. Сейчас пытаются возродить это редкое животное.
Или взять одну из самых крупных летающих птиц мира, ранее широко населявшую степи Евразии, – дрофу. Ее положение просто катастрофично, и сохранение ее – важная международная задача, ведь дрофа занесена в Красную книгу со статусом «исчезающий вид».
Каратауский архар – прекрасное горное животное. В прошлом населял междуречье Амударьи и Сырдарьи, сейчас на территории Южно-Казахстанской области обитает около 30 особей. Под угрозой исчезновения также красавец снежный барс, или ирбис, а еще красный волк, архар, степной кот манул, джейран, каспийские тюлени... Кстати, последний раз массовая гибель тюленей была отмечена весной 2012 года на береговой полосе Каспийского моря от мыса Урдюк до Баутинской косы у нас, в Казахстане. Там были обнаружены 35 мертвых особей каспийского тюленя. Согласно результатам экспертизы, одной из причин их массовой гибели явилось токсикологическое отравление.
Ученые предупреждают: если исчезнут звери, человек тоже погибнет, потому что мы, как говорил герой сказки Киплинга Маугли, – «одной крови». Человек и животный мир – единая и неразделимая экосистема, поэтому, заботясь о братьях наших меньших, мы заботимся прежде всего о своем будущем.

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