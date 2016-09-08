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​А газ и ныне там

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Согласно заключенным договорам, села Комсомольское, Уил и Иргиз должны были получить газ еще в прошлом году. Подрядчики обещали завершить все работы в 1-м полугодии, но не выполнили взятые на себя обязательства. А причина – недостаточный конт­роль со стороны соответствующих госорганов и безответственное отношение отдельных подрядчиков. Поэтому их работа была подвергнута резкой критике на прошедшем совещании по вопросам газоснабжения населенных пунктов.

В частности, было отмечено, что подрядная организация ТОО «ОксиБилд» допустила нарушение договорных обязательств по строительству подводящих газопроводов к селам Уил и Иргиз. Казалось бы, строительно-монтажные работы по указанным объектам завершены в декабре 2015 года, однако газопроводы до сих пор не введены в экс­плуатацию, хотя финансирование было произведено в полном объеме. В связи с этим прокуратуре области и службе экономических расследований департамента государственных доходов глава региона рекомендовал проверить деятельность ТОО «ОксиБилд» на предмет выполнения договорных обязательств в рамках госзаказа.

В целом, в соответствии с региональной Комплексной программой, до конца года в области должны быть газифицированы все 12 районных центров. Тем самым голубым топливом будет обеспечено более 715 тыс. жителей, проживающих в 109 населенных пунктах. По данным областного управления энергетики и ЖКХ, в настоящее время из 375 населенных пунктов газифицирован пока 101, в которых проживает поч­ти 695 тыс. человек. В рамках меморандума АО «КазТранс­Газ Аймак» за счет инвестиционных средств построе­ны подводящие газопроводы протяженностью 293 км к селам Уил Уилского, Комсомол Айтекебийского, Кос-Истек Каргалинского районов и внутрипоселковый газопровод в селе Иргиз Иргизского района на общую сумму 5,7 млрд тенге.

В июле 2016 года за счет бюджетных средств завершено строительство подводящего газопровода к селу Жайсан Мартукского района. Кроме того, в текущем году начата реализация проектов газоснабжения сел Казанка Мартукского, Жосалы, Кемпирсай Каргалинского, Байкадам, Шетыргыз Шалкарского районов.

В соответствии с меморандумом с АО «КазТранс­Газ Аймак» будет реализовано 12 проектов газопроводов протяженностью 316,8 км, в том числе газификация сел Комсомол Айтекебийского, Уил Уилского, Кос-Истек Каргалинского, Талдысай, Енбек, Алтынды Мугалжарского, Ушкудук Алгинского и Аккудук Хромтауского районов, строительство АГРС в городах Актобе и Кандыагаш. На это планируется затратить 14,3 млрд тенге.

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